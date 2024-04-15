法界：持續、不受歡迎凝視 恐涉「眼神性騷擾」

律師劉龍珠表示，如果眼神凝視與其他行為結合，性騷擾有可能成立。（記者邵敏／攝影）

人們通常理解的性騷擾 ，大多是指身體接觸性騷擾、或者言語性騷擾，但洛杉磯華人 餐廳業主反映，最近頻出現「眼神性騷擾」。那麼法律上有沒有這條規定，究竟怎樣的行為，才能構成「眼神性騷擾」。律師認為，只是盯著對方看幾眼，不足以構成騷擾；但如果與其他行為結合，持續且不受歡迎的看對方，性騷擾有可能成立。

華人業主經營的一家中餐館，被顧客投訴「眼神性騷擾」，稱菜館大廚一直盯著穿低胸衣服的女顧客看。劉龍珠律師表示，法律上沒有對「眼神性騷擾」作出明文規定，如果只是單獨盯著對方看，不足以構成騷擾，但如果先前還有其他行為，就可能構成性騷擾。劉龍珠舉例，加州 的一起性騷擾案件，其中就涉及眼神凝視這項行為。

律師鄭博仁認為，「眼神性騷擾」涉及以性感或不適當方式，長時間關注某人身體。（記者邵敏／攝影）

案件中，男被告追求女同事遭到拒絕，他不斷與對方分享性幻想，並經常開車四處尋找這名女同事。後者向管理層投訴後，男被告就改為每天盯著對方長時間凝視。對於此案，辯護律師指出，凝視不足以構成法律上的性騷擾，但法院表示，因為騷擾者對受害者有先前的行為史，並且眼神凝視時，受害者已感受到威脅和恐嚇，在這種情況下，眼神凝視就可以視為性騷擾。

鄭博仁律師解釋，在加州，性騷擾是根據州和聯邦法律定義，包括不受歡迎的性挑逗、性恩惠請求以及任何與性有關的言語、身體或視覺行為等。鄭博仁認為，「眼神性騷擾」主要涉及以性感或不適當方式，長時間關注某人身體，儘管對方已經表現出不適，但仍然反覆盯著看。

鄭博仁舉例，1991年判決的「艾里森訴布雷迪」（Ellison v. Brady）案中，身為警察局秘書的艾里森女士提告上司性騷擾，稱上司多次以性暗示方式盯著她看，並發表露骨評論。法院最終裁決認為，持續且不受歡迎的眼神凝視，構成性騷擾。

對於在餐廳發生的這起被投訴 「眼神性騷擾 」事件，劉龍珠認為，並不構成法律意義上的性騷擾。他解釋，如果在公共場合，有人盯著看，這是不禮貌行為，當事人可以阻止對方；如果對方堅持看，當事人可以選擇離開，但沒有權利讓對方不看；如果發生肢體接觸等行為，那就屬於不正當性接觸的刑事犯罪，被害人可以選擇報警。

不過鄭博仁表示，在餐廳等公共場所， 儘管與辦公環境存在差異，但確定性騷擾的標準總體一致，關鍵在於這種行為的不受歡迎程度、其嚴重性或普遍性、以及對受害者的影響如何。無論在哪個環境，符合標準的行為都可能構成性騷擾，並可能需要介入或採取法律行動。

對於在加州經營企業的華人業主來說，防範性騷擾指控至關重要，避免可能發生嚴重的法律後果。鄭博仁建議，業主應對所有員工進行性騷擾法律、公司政策教育，並且提供多種舉報管道，及時調查相關投訴，需要時尋求法律諮詢。只有遵守這些措施，業主才可以有效降低性騷擾指控的風險，創造一個相互尊重的工作環境。鄭博仁同時建議，如果有人遭遇騷擾行為，包括不適當的眼神凝視，應該及時報告相關機構，尋求解決和支持。