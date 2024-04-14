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華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

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華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

記者王若然／洛杉磯報導
一位華婦從中國大陸來美國幫忙照顧孫子，卻被海關認為打黑工，禁止入境。（本報資料照片）
一位華婦從中國大陸來美國幫忙照顧孫子，卻被海關認為打黑工，禁止入境。（本報資料照片）

美國華人新移民家庭，很多初為父母者會請遠在國內的老人來美國帶孫子。持有旅遊簽證的父母親，若以照顧孫子／孫女頻繁入關，實際有一定風險。有移民律師指出，來美照顧孫兒可能會被海關人員視為打黑工。

南加州移民律師許俊良分享了一個案例，一名華婦在入關時被海關人員盤問，華婦稱來美幫兒子帶小孩，海關人員追問，兒子是否提供食宿和生活費，華婦說「對的。」隨即這名海關人員認定華婦有打黑工的嫌疑，以帶孩子換取食宿和工錢，拒絕這名華婦入境。

許俊良說，當然這是一個極端例子，但海關判斷當事人是否有移民傾向是很主觀的，即使當事人沒有移民傾向，他們只會根據過關時僅僅幾分鐘內的對話作出判斷。幫兒子帶孩子僅僅是一個事由，不構成頻繁來美的理由，也不是辦理延期居留的理由，但已經超出正常B2旅遊簽的允許範圍。

許俊良建議來美幫忙照顧孩子的老人，最好有其他入境或辦理延期的理由，例如遊山玩水，拜訪其他親戚、朋友等。許俊良說，疫情之後，辦理旅遊簽證延期的審核更加嚴格。持有旅遊簽證的當事人回中國後，最好離開的時間大於其在美國的時間。在過關時，不要只講來美看孩子，一待就是半年。

另一位南加州移民律師姜國棟建議持有旅遊簽證的民眾，在入關時最好準備充足，帶上申請旅遊簽證時的那套資料，例如中國駕照、房產證明、人際關係證明等，以排除移民傾向。若當事人在海關被警告，則不建議再辦理停留延期。

姜國棟提醒，持有旅遊簽的民眾入境被拒，還有另一種情況，那就是如果其兒子／女兒持有綠卡年數近五年，快要達到入籍資格（持有綠卡至少五年可申請入籍）時，這時海關人員查看紀錄，發現當事人前幾年頻繁入境，如今其在美的兒子／女兒馬上成為公民可為其辦理綠卡，這時他們會懷疑當事人有移民傾向。他們的理由諸如：「既然你這麼頻繁的來美國，你兒子馬上可以成為公民，讓你兒子入籍幫你辦綠卡吧。」

美國提供給訪客的B2簽證主要是旅遊性質簽證，包括觀光、探親訪友或就醫，以及出席聯誼、社交、或服務性質的活動。

移民家庭 簽證 綠卡

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