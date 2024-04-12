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特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

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特斯拉全自動駕駛體驗 尚難完全放手

記者金維多、劉子為、朱敏梓／洛杉磯報導
世說新聞團隊體驗特斯拉「全自動駕駛」功能。（世說新聞團隊/攝影）
世說新聞團隊體驗特斯拉「全自動駕駛」功能。（世說新聞團隊/攝影）

考慮到需求疲軟和價格競爭對銷售帶來的挑戰，特斯拉最引以為傲的「全自動駕駛」(FSD) 功能近日在全美開放了免費一個月的體驗。該功能以往收費1萬2000元，突然的「薅羊毛」（賺好康）機會讓不少車主躍躍欲試。特斯拉創始人馬斯克曾表示，該功能將掀起人工智慧的革命浪潮，為車主帶來前所未有的體驗。這項功能真如傳說中「神奇」嗎？

 

視頻來源：世說新聞團隊/製作

特斯拉向全美大規模推送的最新版本FSD Beta V12，是業界首個落地的端到端模型方案。相較於上一代系統，「端對端神經網絡」技術可以實現傳感器直接到車輛控制，增強系統對場景的泛化理解能力，更接近人類的駕駛狀態。馬斯克曾表示，未來Beta版本安全性將達到人類駕駛的10倍。此外，FSD系統使用的晶片由特斯拉自主研發，資料訓練則交由其開發的Dojo超級計算機，該平台效能排名世界第一。

操作無失誤、細節仍不足

為了測試系統，世說新聞團隊找到特斯拉車主，真實感受其自動駕駛性能。系統的啟動非常簡單，可以根據用戶自定義的設置一鍵開啟，隨後操控板上車輛前方道路會變色。在整個駕駛過程中，特斯拉自動駕駛並沒有明顯的失誤，對紅綠燈、Stop標誌等主要路障的識別都很準確，對道路兩旁車輛和行人的感應也較靈敏，讓車上乘客獲得充足的安全感。此外，特斯拉的自動靠邊停車和和倒車入庫的功能也很亮眼，整個操作過程十分流暢，且恰好停在停車線內，車主表示，通常倒車都能一把過，很少出現要倒兩把的情況。

不過在體驗中世說新聞團隊發現，特斯拉全自動駕駛也表現出了許多不足，並沒有傳說中如此智能，例如自動駕駛其實並不能真正地解放雙手，車主無法長時間地將手從方向盤上拿開，否則會收到警告。此外，車子對於目的地的定義也比較模糊。世說新聞團隊選擇了亞凱迪亞市99大華超市作為目的地，但是在到達後，特斯拉並未自主找到停車位停下來，而是一直在廣場內繞圈，直到人工操作干預後才停。世說新聞團隊也發現，特斯拉全自動駕駛並不能避開複雜的路況，只能辨識明顯的路障，坑窪處車子無法自動減速，因此在個別路段感覺比較顛簸。

「掉頭」功能缺陷大

自該功能免費開放以來，全美170萬特斯拉車主紛紛在社群平台分享了自動駕駛體驗。整體來說，目前該功能在高速上的表現口碑不錯，而在城鎮駕駛時，掉頭的缺陷成為目前最大問題。有車主分享了特斯拉經過左轉掉頭時，無法按照正確路徑行駛，而是直接左轉並差點駛入逆向車道的滑稽場面。還有車主在體驗過程中發生輪轂與路緣發生剮蹭的驚險場面。 由此可見，人工智慧想完全取代人類駕駛還需要經過大量考驗和改進。

除了免費開放一個月全自動駕駛功能，馬斯克還宣布將在8月8日發布外界期盼已久的自動駕駛出租車Robotaxi，特斯拉的無人駕駛出租車服務將允許車輛在無需司機的情況下運行，提供接載乘客並收取費用的服務。同時，他還大膽預言AI發展到明後年可能會超越最聰明的人類。對於這場汽車界的「AI革命」，究竟未來如何，讓人拭目以待。

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