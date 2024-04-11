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亞裔家庭省錢 1周只花35元 為了存錢早日買房

記者邵敏／洛杉磯綜合報導
女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）
女孩每周花費35元，一人打三份工，只為省錢買房。（Kristy Nguyen抖音）

洛杉磯房價、食品價格普漲的情況下，一個亞裔家庭為了省錢買房，每周花費不到50元，有時只需35元。女主人在社群媒體上分享妙招，表示自己同時打三份工，努力節約生活開銷，就是為了存錢早日買房。

根據福斯新聞（FOX）報道，由於持續的通貨膨脹，美國家庭1月平均花費增加213元，才可以購買與一年前相同的商品和服務；統計顯示，大多數美國人每周食物花費將近300元。然而，洛杉磯一名23歲的亞裔女孩，卻找到勤儉節約的方法，維持家庭收支平衡。

克里斯蒂阮（Kristy Nguyen，音譯）是一名抖音博主（TikToker），她在社群媒體上分享妙招，表示自己的小家庭每周最多花費50元購買食物，有時只需35元，就可以為一家兩口提供健康膳食。雖然生活節儉，但飲食營養，每天都會吃蔬菜、水果和蛋白質食物。

阮表示，如果能找到優惠價格、以及適當預算，食物不一定貴，她的家庭雜貨計畫，可以每天做三頓健康的飯菜。阮通常選擇在Aldi超市購物，與其他雜貨店相比，她認為這裡的價格最優惠，「一袋菠菜的價格不到1.5元，大多數新鮮肉類價格從3元到12元不等。」

阮同時分享三個省錢的具體建議，第一個妙招是提前規畫膳食。她逐項列出每餐所需的具體食材清單，這樣可以有目的購物，而不是衝動購買不需要的物品。第二個妙招是在一周中使用大量主食，阮雖然每周購買相同的主要食物，但會以不同方式製作。她最常購買的一些物品，包括碎火雞、碎牛肉、白米、玉米餅、香蕉和冷凍水果，「我基本上可以用這些主要食材，製作任何其他食物。」

阮分享的第三個妙招是比較不同超市的價格，尋找最便宜的一家。她舉例說，每周三，Aldi通常會對農產品和一些肉類大促銷，每家超市都會在一周的特定日期推出優惠，只需提前打電話詢問折扣情況。

這位年輕的亞裔女孩表示，自己省錢的最終夢想就是買房，為了實現這個目標，她同時擁有三份工作，在Aldi超市擔任全職經理，同時在Walmart擔任兼職銷售助理，兩份工作的年薪6萬元左右。此外，阮還是一名抖音博主，做為社群媒體的內容創作者，她賺取一定收入。女孩稱自己不滿足只做一份朝九晚五的工作，因為在目前的經濟狀況下，她認為如果想要在25歲之前買房，必須同時做三份工作。

省錢妙招之一：比較不同超市價格，尋找最便宜食物。（Kristy Nguyen抖音...
省錢妙招之一：比較不同超市價格，尋找最便宜食物。（Kristy Nguyen抖音）

亞裔 社群媒體 洛杉磯

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