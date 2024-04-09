加州屋主 僅12%投保地震險 政府援助杯水車薪

加州面臨高地震風險，超70%居民生活於斷層周邊，而大多數房主未購買地震保險。（示意圖 Unsplash /Carl Campbell）

近期台灣花蓮地震 敲響警鐘，提醒加州 居民不能對地震風險掉以輕心。加州地質活躍，已知斷層達數百條，超過70%的人口居住在可能發生強震的斷層周邊30哩內。面對如此高的地震風險，保險 業者提醒民眾，普通房屋保險並不承保地震、洪水等天災，而加州僅有約12%的房主購買了地震保險，一旦發生地震，多數房主將無法獲賠來重建家園。

美國地質調查局的研究報告指出，加州目前已進入「地震荒」（earthquake drought）：一段較長時間內，某個地區的地震活動頻率和強度明顯低於歷史平均水平，導致潛在的地震風險積聚。在過去1000年中，加州平均每100年會發生三至四次大地震。然而，近年來加州地震活動相對平靜，但這並不意味著地震風險降低，反而提示未來可能有更強烈的地震發生。據估計，在未來30年內，加州這條地震帶發生6.7級或更高等級地震的機率高達62%。

面對如此高的地震風險，保險業者張國興提醒，美國普通的房屋保險並不承保地震、洪水等天災帶來的損失。加州地震局數據顯示，加州僅有近12%的房主購買了地震保險，一旦房屋在地震中倒塌，大部分房主都無法從保險公司獲得理賠來重建家園。

有些民眾可能會指望災後重建的政府援助，但實際上，政府撥發的臨時住所和重建經費申請流程需要很長時間，最高金額也只有3萬多元，對修復家園而言杯水車薪。而申請災害重建低利率貸款，最終也是需要償還的，房屋倒塌後，還要背負重建貸款，無疑是雪上加霜。

基本的地震保險主要承保三大項：房屋主體、個人財產以及因地震災難導致的額外開銷。值得注意的是，地震保險通常要求個人先支付15萬元的自付額（co-pay）才能獲得理賠。但這並不意味著投保人需要實際支付這筆金額，保險公司會從保額中扣除自付額，直接將剩餘的賠償金支付給投保人。如果擔心自付額過高，也可以選擇將其降低至5萬或10萬元，但相應地，保費也會提高。

張國興建議，有意購買地震保險的民眾要趁早，等到地震發生後再買保險則為時已晚。天災無法阻擋，但提高保險意識，未雨綢繆，方能在災難來臨時減少損失，重建家園。