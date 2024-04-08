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投資者發動搶救南加99分錢商店

編譯陳盈霖／綜合報導
Pic 'N' Save執行長試圖拯救99分錢商店。（ABC 7電視台畫面）
Pic 'N' Save執行長試圖拯救99分錢商店。（ABC 7電視台畫面）

ABC 7電視台報導，南加州143家99分錢商店即將永久關門，許多消費者紛紛湧入商店進行最後一次購物。而Pic 'N' Save Bargains執行長、Big Lot前總裁米勒（Mark J. Miller）希望在這家商店宣布逐步結束位於加州、德州、亞利桑納和內華達州業務後，能有機會拯救這家連鎖店。

米勒表示，他已召集一批投資者，包括一些前99分錢商店高層，試圖收購南加州商店。「是的，99分錢商店的食品生意相當大，我們希望繼續提供優質商品、優惠價格，超值的尋寶物品」他說。

對許多人來說，這家店是維持收支平衡的關鍵。「關閉的消息是一個很大的挫敗」金（Juan King）說，「對那些利用它幫助節省財務的人來說，意味著更艱難。我希望能看到一家更好好、更獨特的99分錢商店。」

除努力重啟這家商店外，洛市議員麥克奧斯克（Tim McOsker）表示，他一直與該市經濟勞動力發展局（Economic Workforce Development Department）溝通，要求他們部署快速反應小組，替這些商店員工提供包括失業保險福利援助與找新工作等援助。

洛縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）也將在9日委員會上提出動議，說明該縣如何替連鎖店失業員工提供支持。她在5日聲明中表示，「洛縣數千名99分錢商店員工恐失去工作，我們有一個部門可替員工提供短期援助，且提供職業培訓和支持。」動議中她並要求洛縣經濟機會及消費者和商業事業部門（Economic Opportunity and Consumer and Business Affairs）於60日內提交報告。

Pic 'N' Save執行長試圖拯救99分錢商店。（ABC 7電視台畫面）
Pic 'N' Save執行長試圖拯救99分錢商店。（ABC 7電視台畫面）
Pic 'N' Save執行長試圖拯救99分錢商店。（ABC 7電視台畫面）
Pic 'N' Save執行長試圖拯救99分錢商店。（ABC 7電視台畫面）

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