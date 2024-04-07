中美航班增 淡季仍要價千元 買票攻略：周間比周末便宜

雖然4月屬於淡季，但是中美之間往返票價依然要在1000元上下，想買到便宜機票須運用各種方法，並隨時追蹤票價。（記者張宏／攝影）

中美航班從4月開始增班，但在票價上反應有限。雖然4月屬於淡季，但是中美之間往返票價依然要在1000元上下，想買到便宜機票要運用各種方法，並隨時追蹤票價。

機票業者北美票帝表示，現在屬於傳統淡季，中美往返不是高峰。但目前各航空公司還沒有太多折扣票放出來，美中往返票價大約在1000元。進入5月到9月則是暑期旺季，暑期來回機票仍會處於高位，因為運能恢復不到2019年水平，早做準備是必要的。如目前看到往返1000元的價格（去程5月中-6月出發到中國，回程8月中下旬到中國）是不錯的價格。進入8月中旬，從中國單程來美國，單程900元以內價格屬於不錯的。

他說，今年可能會有一些遊學團在5月到7月從中國出發到美國，7-8月從美國返回中國，因此這個期間票價要在1100元以上。他一貫的看法是，確定行程（例如哪天放假哪天開學）再開始買機票，否則額外產生的退改費用得不償失。

中美機票對很多華人 是旅行重要支出，如何買到便宜機票也有方法。比如大家都清楚，在早春淡季購買機票是一個明智的省錢選擇。何時出發和返回日期也很重要，飛機票最貴的是哪一天？答案是星期日，因此要盡量避開周末。

根據谷歌 最近研究，在周間乘坐飛機，將帶來最優惠價格，機票比周末機票便宜約12%到20%。據CNET的Sophia Fox-Sowell 報導，雖然現實情況是航班價格根據即時需求調整，全天不斷變化，但對於經濟艙機票，周二和周三價格比高峰價格低24%，每張機票可節省約85元。

不要往返都選擇同一家航空公司，也是省錢秘訣之一。華人Tina最近在買回中國的機票，她想去韓國轉機，如果往返都選韓亞航空，票價是1900元左右，但如果去程選中國南方航空，回程選韓亞，那價格是1500元左右。預訂單程航班，意味著有更多選擇。據網站The Points Guy報告，在許多情況下，預訂兩家不同航空公司的兩班單程航班比預訂一家航空公司的往返航班更便宜。

另外，設定價格提醒，也能幫助選到最高性價比的機票，可在Google Flights、Hopper、Skyscanner或Kayak設定價格提醒，當看到價格下降時，會發送一封電子郵件提醒。靈活也是省錢的黃金法則，靈活的目的地和時間都能幫助找到最優價格的機票。