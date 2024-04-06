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羅省台山寧陽會館和羅省寧陽公會 為花蓮災區解囊

洛杉磯訊
洛杉磯華埠傳統僑社「羅省台山寧陽會館」和「羅省寧陽公會」僑團領袖多人5日前往慈濟美國總會園區，通過慈濟向花蓮地震災區捐款1000元，拋磚引玉。（圖／慈濟總會提供）
洛杉磯華埠傳統僑社「羅省台山寧陽會館」和「羅省寧陽公會」僑團領袖多人5日前往慈濟美國總會園區，通過慈濟向花蓮地震災區捐款1000元，拋磚引玉。（圖／慈濟總會提供）

慈濟美國總會4月4日啟動「齊心共善，送愛到台灣」募心募愛行動，立刻引起美國華人僑團響應。洛杉磯華埠傳統僑社「羅省台山寧陽會館」和「羅省寧陽公會」的僑團領袖多人，5日前往慈濟美國總會園區，率先捐款1000元，拋磚引玉。

羅省台山寧陽會館主席伍堅偉表示，美國僑團領袖經常受邀到台灣參訪，對台灣很有感情。在台灣地震發生後數小時，就看到媒體報導台灣慈濟已在花蓮重災區啟動緊急應變服務，對慈濟聞聲救苦的行動力深表感佩。

全美昭倫公所前美西總長、羅省台山寧僑公會會長譚新誠表示，聽聞台灣發生大地震，僑界民眾都非常震驚與關切。因為事發突然，還來不及召集所有社團成員一起捐款，根據章程，兩會能緊急動用的最高款項都是500元，若超過500元則必須經由會員大會核准。因此他們代表兩會率先捐出1000元。

慈濟美國總會執行長曾慈慧與多位志工代表慈濟接受捐款，並為來賓簡介慈濟的救災與賑災行動。由於慈濟本會就在花蓮，因此地震發生後，慈濟在第一時間就啟動急難援助工作。

慈濟同時呼籲關懷台灣0403強震的民眾，加入他們的救援團隊，幫助災區度過最困難時期，早日重建家園。慈濟捐款熱線：909-447-7799。

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