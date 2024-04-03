清明祭祀 華人融入復活節習俗 墓地多彩如公園

孩子的墓碑被裝飾成五彩繽紛的樂園。（記者邵敏／攝影）

清明時節雨紛紛，洛杉磯 剛過去的潮濕周末非常應景，不少華人 家庭雨天前往墓地掃墓，祭拜已故親人；3月31日正值復活節 （Easter Day），一些墓碑更是被裝飾成五彩繽紛的樂園，東西方文化在這個特殊的日子碰撞、兼容。

清明期間，玫瑰岡墓地掃墓的人很多。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯玫瑰岡（Rose Hill）墓地，3月底的最後一個周末非常熱鬧，復活節、清明節兩個節日相繼到來，墓園到處可見華人掃墓的身影，多雨的天氣沒有阻攔人們看望親人的腳步。

來自艾爾蒙地市（El Monte）的黃家兄弟姐妹，一戶大家庭近10人，正在墓園祭拜。黃女士介紹說，父母、姐姐都葬在此地，他們帶著鮮花到這裡相聚。祖籍廣東的黃女士表示，按照當地傳統風俗，他們還帶著雞肉、豬肉、魚等供品祭拜，一家人在墓碑前點燃香燭，祈禱往生者保佑在世親人平安康健。家中兩個年幼的孩子跟著一起祭祖，黃女士認為，孩子雖然出生在美國，但要讓他們了解華人傳統文化，「平時有空，我也會經常帶他們來墓地，每年的清明節一定會來。」

家住阿罕布拉市（Alhambra）的馬太太，特意挑選3月30日全家前往墓地掃墓，因為清明節4月5日那天，孩子們都要上學、上班。馬太太介紹說，自己是越南裔第二代移民，父母去世已20多年，每年清明期間，一家人都會去墓地，帶著父母生前愛吃的食物、水果看望他們，幾十年來從不間斷。

墓碑前放著兔子玩偶、彩蛋等復活節裝飾。（記者邵敏／攝影）

這幾日的玫瑰崗墓地，除了鮮花，很多墓碑前還擺放著兔子玩偶、彩蛋、風車等裝飾。31日正是西方重要的復活節，除了華人掃墓外，其他族裔的民眾也在這天看望已故親人。有一塊埋葬孩子的墓地，格外引人注意，每個小小的墓碑都被裝飾成充滿童趣的樂園，色彩繽紛的圍欄里擺放著復活節禮物。家人們帶著食物在一旁聚餐聊天，場景看上去更像一個快樂的派對。