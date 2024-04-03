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清明祭祀 華人融入復活節習俗 墓地多彩如公園

記者邵敏／洛杉磯報導
孩子的墓碑被裝飾成五彩繽紛的樂園。（記者邵敏／攝影）
孩子的墓碑被裝飾成五彩繽紛的樂園。（記者邵敏／攝影）

清明時節雨紛紛，洛杉磯剛過去的潮濕周末非常應景，不少華人家庭雨天前往墓地掃墓，祭拜已故親人；3月31日正值復活節（Easter Day），一些墓碑更是被裝飾成五彩繽紛的樂園，東西方文化在這個特殊的日子碰撞、兼容。

清明期間，玫瑰岡墓地掃墓的人很多。（記者邵敏／攝影）
清明期間，玫瑰岡墓地掃墓的人很多。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯玫瑰岡（Rose Hill）墓地，3月底的最後一個周末非常熱鬧，復活節、清明節兩個節日相繼到來，墓園到處可見華人掃墓的身影，多雨的天氣沒有阻攔人們看望親人的腳步。

來自艾爾蒙地市（El Monte）的黃家兄弟姐妹，一戶大家庭近10人，正在墓園祭拜。黃女士介紹說，父母、姐姐都葬在此地，他們帶著鮮花到這裡相聚。祖籍廣東的黃女士表示，按照當地傳統風俗，他們還帶著雞肉、豬肉、魚等供品祭拜，一家人在墓碑前點燃香燭，祈禱往生者保佑在世親人平安康健。家中兩個年幼的孩子跟著一起祭祖，黃女士認為，孩子雖然出生在美國，但要讓他們了解華人傳統文化，「平時有空，我也會經常帶他們來墓地，每年的清明節一定會來。」

家住阿罕布拉市（Alhambra）的馬太太，特意挑選3月30日全家前往墓地掃墓，因為清明節4月5日那天，孩子們都要上學、上班。馬太太介紹說，自己是越南裔第二代移民，父母去世已20多年，每年清明期間，一家人都會去墓地，帶著父母生前愛吃的食物、水果看望他們，幾十年來從不間斷。

墓碑前放著兔子玩偶、彩蛋等復活節裝飾。（記者邵敏／攝影）
墓碑前放著兔子玩偶、彩蛋等復活節裝飾。（記者邵敏／攝影）

這幾日的玫瑰崗墓地，除了鮮花，很多墓碑前還擺放著兔子玩偶、彩蛋、風車等裝飾。31日正是西方重要的復活節，除了華人掃墓外，其他族裔的民眾也在這天看望已故親人。有一塊埋葬孩子的墓地，格外引人注意，每個小小的墓碑都被裝飾成充滿童趣的樂園，色彩繽紛的圍欄里擺放著復活節禮物。家人們帶著食物在一旁聚餐聊天，場景看上去更像一個快樂的派對。

每年的清明節與復活節時間接近，有時甚至會在同一天，前者是緬懷已故的父母或祖先，後者則是慶祝基督耶穌復活，東西方文化差異明顯，但在同一塊土地相互兼容。當天也去玫瑰崗掃墓的華人張先生表示，以往在中國，去墓地總是懷著悲傷的心情，但美國完全不同，特別是復活節期間，整個墓園充滿樂趣和生機。張先生說，「我挺喜歡美國的墓地文化，像一個大公園，人們看望已故親人的同時，也在這裡歡聚一堂。」

墓碑前放著兔子玩偶、彩蛋等復活節裝飾。（記者邵敏／攝影）
墓碑前放著兔子玩偶、彩蛋等復活節裝飾。（記者邵敏／攝影）

復活節 華人 洛杉磯

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清明身處異鄉 華人遙拜親人、寺廟祈福

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