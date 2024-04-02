持廉航票登機報到時間有爭議 華女險上不了機

官網政策顯示「起飛前60分鍾可以辦理值機」，但當地工作人員表示需要提前90分鐘辦理。（截圖自邊疆航空官網）

在美國乘坐飛機出行，若只圖經濟實惠，廉價航空 是不二選擇。但廉價航空往往要求較多、服務較差，會發生一些令人手足無措的情況。近日，家住洛杉磯 的張小姐在搭乘邊疆航空（Frontier Airliens）時，就因為值機（辦理登機報到，check in）問題而面臨一連串困擾。

張小姐在舊金山 工作，近日赴洛杉磯探望家人。為了省錢，她購買了廉價航空邊疆航空，往返機票花費共50元。張小姐是第一次乘坐邊疆航空，她在航班起飛前一個多小時抵達了航站樓，準備辦理值機。但她被工作人員告知，只能在網上辦理值機手續。於是她迅速上官網辦理值機，可結果卻顯示辦理失敗。張小姐查詢了官網政策後發現，「最晚飛機起飛前60分鍾可以辦理值機」，而此時自己的辦理時間完全符合要求。而工作人員卻表示，每個地方的規則略有不同，在舊金山機場需要提前90分鐘才能辦理值機。張小姐雖不理解，但並未質疑工作人員的權威性，所以沒有再深究。

面對在線值機失敗後，張小姐想要改簽，但卻需要支付99元的費用，是機票本身價格的兩倍，且可選擇的改簽時間也不太合適。最終，她只能放棄這次的行程。可她又發現，自己的返程機票也被自動取消，工作人員的解釋是，往返機票是綁定的，其中一程沒有搭上，另一程就失效。無奈之下，張小姐只能重新預定其他航司的機票，但由於時間緊迫，最終買到的機票價格是原計畫的三倍。

對此，張小姐表示，雖然可以理解廉價航空要求多、服務少的情況，但明明官網上說登記時間是60分鐘，而地方工作人員卻要求90分鐘，她認為政策解說應更詳細。不過，工作人員最終向張小姐提供了申請退款的信息，告訴張小姐如果對行程取消不滿意，可以嘗試申訴並申請退款。張小姐目前還在等待她的退款申請結果。

在美國搭乘廉價航空雖可省錢，但需做足準備並了解航空公司的相關政策，如對值機和行李的要求。首先，大多廉價航空公司都會對托運行李收取額外費用，因此建議乘客盡量輕裝上陣。同時，大多廉航對隨身攜帶行李的尺寸也有嚴格的規定，過大的行李會產生額外的費用。其次，廉航人力通常有限，乘客最好能提早抵達機場，尤其是在旅行高峰期。