租借帳號 Uber將停用帳號禁止使用程式

一些新移民以每月幾百元的價格租借他人優步（Uber）帳號開車接客做生意，Uber對此類舉報零容忍。（取自Uber網站）

租借Uber司機帳號要小心，不僅會面臨永久封號停用的風險，如發生交通事故，警察聯繫出租帳號的人，出借人也會承擔法律責任。在華人 區現在盛行一些人租借他人Uber司機帳號的現象，一旦被舉報，Uber處分毫不手軟。

Uber網站明確表示，司機或送貨員失去帳戶權限的最常見原因是文件過期或背景調查有問題。其他原因是由於安全問題、詐欺、帳戶持有人的歧視 或應用程式其他用戶的持續評分很低。Uber社區指南禁止共用帳號的行為，不能在不同設備中同時登錄一個Uber帳號。若收到有人和他人共同帳號的舉報，如是未經確認的投訴，使用者將會接到正式警告，且未經確認的投訴會通過監測系統記錄在案。如多次收到某名使用者涉嫌共用帳號的投訴，将採取零容忍的態度，會停用其帳號，禁止其使用Uber的應用程式。

在華人常去的社交網路平台，時不時會看到有人以每月超過500元的價格出租帳號，為避免這類現象發生，Uber會要求帳號所有人不時拍攝一張全臉照片，以確保是正確的駕駛者。還有人不租借他人帳號，但是用假的社安號（SSN）在認證沒那麼嚴格的平台上註冊送外賣或接送，通常是自己編寫的或者花幾十元買的假SSN，然後用真實的駕照 和照片建立帳戶。

建議如果民眾在使用Uber等叫車軟件服務時，發現司機和帳戶上的人不符可向平台舉報，如果發生車禍或其他糾紛引發的追責問題，可以避免對方扯皮。