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機場接送門檻低 華人租Uber帳號開車

記者張宏／洛杉磯報導
成為Uber司機的申請過程繁瑣，有些人鑽漏洞，直接租他人的打車平台帳號去跑。（社交網路截圖）
成為Uber司機的申請過程繁瑣，有些人鑽漏洞，直接租他人的打車平台帳號去跑。（社交網路截圖）

華人機場接送市場混亂，尤其主打價格戰，有些廣告甚至開價25元，但實際貨不對辦。更有一些新移民以每月幾百元的價格租借他人優步（Uber）帳號開車接客做生意，但他們往往不懂英文，也不懂當地交通法規，有的甚至沒有買保險

華人機場接送司機Kuo先生表示，現在機場接送行業非常亂，有些客人只求價格便宜及能到機場就行，但價格低背後實際存在安全隱患，就看客人自己要什麼。之前有個客人在華人社交網路上看到機場接送25元的廣告，便打過去詢問，結果對方聽他住巴沙迪那（Pasadena），立刻改口說一趟75元。臉書上還有一個機場接送粉圈，有些價格很離譜。

他說，甚至在丁胖子廣場有很多新移民出20元到30元就跑機場，這個價格從聖蓋博谷到機場來回三個小時，扣去油錢沒得賺。導致司機只能在生存和生活中做選擇。對那些新移民來說是生存，但對他們是生活，三個小時最起碼要掙到基本工資，至少要60元。

還有司機為搶機場的訂單，有些人會用Uber叫車軟件互相叫車，目的是為了能夠快速到機場內接單，不然需要到等候區排隊幾個小時。但這種插隊行為對其他老實排隊的司機和客人不公平。有的客人半夜到機場叫了Uber，以為司機在機場附近能很快來接他，結果五分鐘後發現車從幾公里以外出發，只能取消訂單。

開優步（Uber）門檻低成為一些新移民的入門職業也增加亂象，有些人沒有工卡就買車接客，價格隨便報，完全不考慮成本。在南加要求Uber司機25歲以上，需擁有至少一年以上的加州駕駛執照，還需要所在城市居住證明車輛保險證明。報名後還需在線上完成篩選，審查駕駛紀錄和犯罪紀錄。

因為Uber司機的申請過程繁瑣且有些人為鑽漏洞，直接租他人的打車平台帳號去跑，Lyft英文菜單勸退一群人，Uber因為頁面友好，所以多數集中在Uber帳號。Kuo先生表示，他看到有人在微信上出租Uber帳號，一個月租金大概數百元不等。其手法就是在租借某個人的帳號，帳號所有人定期刷臉，租帳號的司機平時開車戴上眼鏡和口罩，客人也很少會比對帳號上和實際開車的是否同一個人。這些人剛來美國，英文看不懂，交通規則不熟悉，這樣的人開車上路接送客人，安全隱患很大，萬一有什麼事情追責和賠償都很麻煩。

移民 華人 保險

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