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洛城3華男誘購禮卡詐財超過250萬元 重判8年、10年、15年刑期

洛杉磯訊
洛城三華男合謀中國犯罪團夥，要求被害人購買禮卡，詐騙250萬被判重刑。（Target網頁）
洛城三華男合謀中國犯罪團夥，要求被害人購買禮卡，詐騙250萬被判重刑。（Target網頁）

洛杉磯縣三名華裔男子與中國詐騙團夥「神燈」（Magic Lamp）合謀，冒充執法人員詐騙當地民眾購買禮品卡，並通過微信售賣、購買電子產品等方式洗錢，涉案金額超過250萬。3名嫌犯日前分別被判8年、10年、15年等刑罰。

3名罪犯分別是35歲的艾爾蒙地市（El Monte）居民白布雷德（Blade Bai，音譯），他犯有兩項共謀洗錢罪，判刑15年，勒令賠償9萬7815元；28歲的哈岡（Hacienda Heights）居民胡博文（Bowen Hu，音譯），判刑10年，賠償5萬7156元；29歲的鑽石吧 （Diamond Bar）居民石泰然（Tairan Shi，音譯），判刑8年，賠償3萬9416元。

據檢察官辦公室稱，經過為期10天的審判，三人均被判欺騙受害者購買禮品卡的罪名。自2019年6月至2020年11月期間，嫌犯共計詐騙、洗錢金額超過250萬元，他們參與複雜的跨國欺詐活動，主要針對長者，騙取他們的積蓄。

當局稱，案件涉及一個名為「神燈」的中國詐騙團夥，嫌犯在電話中冒充執法人員或政府僱員，告訴受害者身分被盜或已發出逮捕令；團夥其他成員則發送詐騙電子郵件，稱受害者的銀行帳戶出錯。為解決這些子虛烏有的問題，受害者被要求購買多張Target禮品卡付款，通常每張金額500元，並向對方提供卡號、密碼。

法庭文件稱，「神燈」詐騙團夥遠程操控，通過微信方式向白布雷德、胡博文、石泰然出售5000多張詐欺所得的禮品卡。三人則利用微信向「車手」（runners）分發禮品卡，後者很快就在洛杉磯縣、橙縣等Target商店購買各種物品，包括昂貴的電子產品等。其中一名「車手」嚴富 （Yan Fu，音譯），60 歲，奇諾岡（Chino Hills）居民，他承認一項共謀洗錢罪名，目前正在監獄服刑20個月，並被勒令賠償4萬8073元。

當局提醒民眾，禮品卡是送給朋友、親人的禮物，不能用於向政府部門或企業付款，不要被聲稱是政府、銀行或其他任何機構的來電者欺騙，要求購買禮品卡；禮品卡不可能解決銀行帳戶、社會安全號、或所謂的刑事案件等問題。任何60歲或以上且經歷過財務詐欺的人，都可以撥打長者詐欺熱線電話1-833-372-8311，尋求幫助；若要舉報禮品卡詐騙，請聯絡聯邦調查局的網路犯罪投訴中心或聯邦貿易委員會，民眾也可以致電 877-382-4357 或當地警察局。

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