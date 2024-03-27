商店被搶 警要求少於950元自行上網報案

洛杉磯華埠 近期連續發生死傷犯罪惡性事件，居民和商家人心惶惶。在華埠開店多年的華資商家表示，華埠公共治安跌落幾十年來的谷底，大批華人 選擇離開，剩下的商家因擔心犯罪騷擾，不得不縮短營業時間；華埠年長者也因種種原因，不敢報警，導致犯罪肆無忌憚，愈演愈烈。

在華埠開店40年遠東參茸行老闆Emily 25日表示，她和家人在華埠開店至今整整40年，當地近年的公共治安罕見地差。

Emily表示，多年來華埠街頭出現大量遊民 ，剛開始這些遊民只是乞討，沒想到這些年人數愈來愈多，而且愈發囂張，幾乎天天都有店家遭遇騷擾。她的參茸超市就經常受遊民騷擾，不付錢就消費店內的食品、瓶裝水、飲料已是家常便飯，他們還常常順手牽羊拿走零食和雜貨。有時店員看到這些遊民進門，會主動問他們要買些什麼，他們不但沒有收斂，反而大聲斥問「你以為我沒錢買嗎」，聲音比商家還大，令商家焦頭爛額。

Emily表示，幸虧華埠近年成立了治安巡邏隊，五、六位騎車的治安員巡邏相當給力，但這些遊民還是會隨時騷擾商家，小偷小摸防不勝防，不勝其擾。

華埠商家表示，進店偷盜的遊民男女皆有，包括非裔、白人和拉丁裔，還有推著幼兒車作案，幼兒推車已成為他們窩藏贓物的運輸工具。

因治安漸差，加上疫情期間生意清淡，很多華人商家這兩年都選擇歇業。Emily說，原來華埠大大小小的華人商家至少綿延五、六個街區，現在處處可見關門標誌。一些商家被亞美尼亞人和猶太人接手，華人商家的數量不到當年的一半。

Emily表示，由於治安實在太差，他們幾十年來上午9時至傍晚6時半的營業時間，不得不改為上午10時至下午5時，營業時間縮短了兩個半小時，「因為大家一起開門一起關門，相互抱團，才能互相壯膽」。

曾幾何時治安壞到了商家怕賊人？Emily表示，更悲哀的是華埠居民年長者占有很大比例，不少年長者因為語言障礙和習俗原因，遭遇偷竊和搶劫不敢報案。華埠多次發生街頭搶劫案，受害人即便在旁人的鼓勵下也不敢報警，讓犯罪逍遙法外。

Emily同時表示，現在警方的執法方針和力度，也同樣讓商家感到氣餒。去年感恩節期間，她的參茸超市遭搶，她和員工立刻報警，結果警方說不到950元，就不派警察前來，要商家自己去網上報告，讓人非常無奈。