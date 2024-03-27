我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

衛報揭X在美使用者暴跌23% 馬斯克回應暗酸

商店被搶 警要求少於950元自行上網報案

記者楊青／洛杉磯報導

洛杉磯華埠近期連續發生死傷犯罪惡性事件，居民和商家人心惶惶。在華埠開店多年的華資商家表示，華埠公共治安跌落幾十年來的谷底，大批華人選擇離開，剩下的商家因擔心犯罪騷擾，不得不縮短營業時間；華埠年長者也因種種原因，不敢報警，導致犯罪肆無忌憚，愈演愈烈。

在華埠開店40年遠東參茸行老闆Emily 25日表示，她和家人在華埠開店至今整整40年，當地近年的公共治安罕見地差。

Emily表示，多年來華埠街頭出現大量遊民，剛開始這些遊民只是乞討，沒想到這些年人數愈來愈多，而且愈發囂張，幾乎天天都有店家遭遇騷擾。她的參茸超市就經常受遊民騷擾，不付錢就消費店內的食品、瓶裝水、飲料已是家常便飯，他們還常常順手牽羊拿走零食和雜貨。有時店員看到這些遊民進門，會主動問他們要買些什麼，他們不但沒有收斂，反而大聲斥問「你以為我沒錢買嗎」，聲音比商家還大，令商家焦頭爛額。

Emily表示，幸虧華埠近年成立了治安巡邏隊，五、六位騎車的治安員巡邏相當給力，但這些遊民還是會隨時騷擾商家，小偷小摸防不勝防，不勝其擾。

華埠商家表示，進店偷盜的遊民男女皆有，包括非裔、白人和拉丁裔，還有推著幼兒車作案，幼兒推車已成為他們窩藏贓物的運輸工具。

因治安漸差，加上疫情期間生意清淡，很多華人商家這兩年都選擇歇業。Emily說，原來華埠大大小小的華人商家至少綿延五、六個街區，現在處處可見關門標誌。一些商家被亞美尼亞人和猶太人接手，華人商家的數量不到當年的一半。

Emily表示，由於治安實在太差，他們幾十年來上午9時至傍晚6時半的營業時間，不得不改為上午10時至下午5時，營業時間縮短了兩個半小時，「因為大家一起開門一起關門，相互抱團，才能互相壯膽」。

曾幾何時治安壞到了商家怕賊人？Emily表示，更悲哀的是華埠居民年長者占有很大比例，不少年長者因為語言障礙和習俗原因，遭遇偷竊和搶劫不敢報案。華埠多次發生街頭搶劫案，受害人即便在旁人的鼓勵下也不敢報警，讓犯罪逍遙法外。

Emily同時表示，現在警方的執法方針和力度，也同樣讓商家感到氣餒。去年感恩節期間，她的參茸超市遭搶，她和員工立刻報警，結果警方說不到950元，就不派警察前來，要商家自己去網上報告，讓人非常無奈。

華埠 遊民 華人

上一則

調薪難 速食業外包機器人求生

下一則

防顧客被下藥 加州部分酒吧7月起須提供檢測試劑

延伸閱讀

市政廳前露天市集 29日起熄燈

市政廳前露天市集 29日起熄燈
遊民啃食人腿到見骨 影片瘋傳

遊民啃食人腿到見骨 影片瘋傳
慶亞裔傳統月 5月19日曼哈頓大遊行

慶亞裔傳統月 5月19日曼哈頓大遊行
紐約詩畫琴棋會2024年春季蘭亭書畫展 近百耆老觀賞

紐約詩畫琴棋會2024年春季蘭亭書畫展 近百耆老觀賞
橙縣新規 911報警增問6題分類

橙縣新規 911報警增問6題分類
走出蕭條陰影 曼哈頓華埠核心區 一鋪難求

走出蕭條陰影 曼哈頓華埠核心區 一鋪難求

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
在北加州寇恩縣，一名男子因攜帶並吃掉殘肢被逮捕。（Facebook用戶Rickey Bright）

加州男子光天化日生吃人腿 啃到見骨 路人實拍

2024-03-25 20:00
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
棉花糖葡萄，也被稱為Cotton Candy葡萄，是一種特殊培育出來的葡萄品種，因其獨特的棉花糖甜味得名。這款葡萄顏色偏綠，果粒較大，仿佛在吃棉花糖一樣。（記者張庭瑜/攝影）

好市多兩款葡萄瘋搶 荔枝口味棉花糖般香甜

2024-03-23 20:30
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中

巴爾的摩大橋倒塌 遭貨船撞上 多部車跌落水中
租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了

租霸橫行／2年半5次庭審、3位律師 我終於趕走租霸了
租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆

租霸橫行／房東想遠離職業租霸 提早識破5大伎倆
中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金

中國退役武警在亞洲各國飛機上偷錢 用口罩調包現金
中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡

中國工程師車隊遭巴基斯坦炸彈客攻擊 5中籍1當地駕駛亡