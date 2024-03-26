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教師年薪達10萬適終身職 資格檢定新規有利華裔

記者子為／艾爾蒙地市報導
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）
華裔教師協會舉辦加州教師檢定考試說明會。（記者子為／攝影）

華裔教師協會（Chinese American Teacher Association)24日在艾爾蒙地市（El Monte）舉辦加州教師檢定考試（CBEST）說明會，分享了關於教師檢定考試、獲得加州公立學校教師資格的諸多訊息與建議。

主講人文華東有豐富的教學和教師培訓經歷，他的講解生動有趣，觀眾互動積極。文華東首先介紹了2021年加州眾議院通過最新教室檢定考試法案（AB130），並指出該法案對華人教師的益處大於弊處，因為寫作更容易過關。他還指出，21年開始可以用進修大學課程取代CBEST考試，課程需覆蓋閱讀、寫作、數學等學科。此外，根據2023年修訂條例，考生可向大學當局爭取更彈性的認證方法，比如已經接受過類似培訓的考生，可免除部分課程。

為什麼要當K-12教師呢？文華東表示，教師工作較穩定，待遇也不錯，年薪4萬起步，分10個月發薪。他認識的許多教師目前年薪都高於10萬，且健保和退休金等福利齊全。同時，當教師沒有年齡限制，年齡大也不是劣勢，現場觀眾表示認識93歲才退休的教師。此外，教師在學校外也可以發展個人事業，比如開補習班等。

不過，文華東也指出，教師也會面臨許多挑戰。比如與調皮的學生溝通以及對學生在校的各種問題負責任。通常情況下，在口碑較差的學區工作薪水反而會高，因為教學壓力更大，令人頭疼的學生也更多。如果不確定是否想擔成為教師，可先小試牛刀，包括考下CBEST，或嘗試在學校當義工或助教，看是否喜歡其工作氛圍。文華東認為，為人師並非易事，需具備綜合素質，包括教室管理能力、語言能力、雙文化等。

根據文華東的介紹，如果想在加州公立學校當老師，首先要有大學學歷，其次需通過CBEST考試和本科檢定考試（CSET），並修畢教師執照資格的課程，接著能向教師執照委員會（CTC）申請初級教師執照，就可具備教學資格。文華東指出，加州近20年來教師短缺的現象越趨嚴重，因此AB130法案應運而生，放寬了許多要求，也因此，現在是加入教師行列的好時機。他還指出，許多華人有意成為中文教師，但目前加州最缺乏的是特殊教育老師。

成立於2007年的華裔教師協會，宗旨為協助並指導華裔成為加州公立中小學檢定教師。在過去17年來多次舉辦加州教師檢定考試說明會、加州本科教師檢定考試說明會和輔導班及中文教學法研習會，幫助了無數華裔通過考試，加入加州公立學校教師的行列。

加州 華裔 公立學校

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