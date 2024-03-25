我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

社群博主吹捧改善失眠、便秘 保健品掀補鎂潮

加州出現20年來首宗山獅致命攻擊 兄弟檔1死1傷

社群博主吹捧功效 保健品掀補鎂潮

記者子為、金維多、朱敏梓／洛杉磯報導
鎂元素的不同組合，可發揮不同功效。（世說新聞團隊／攝影）
鎂元素的不同組合，可發揮不同功效。（世說新聞團隊／攝影）

近期，社群媒體將一款「靈丹妙藥」吹上了天：鎂作為人體常量元素竟化身「醫學奇蹟」，可以讓大家告別失眠、便秘、疲勞、焦躁等負面煩惱，還有網友自創食鎂秘方，在網路掀起一陣「補鎂」風潮，影片獲得千萬點擊量。 鎂保健品的銷量也因此暴漲，某知名超市的鎂保健品銷量年增50%。

影片來源：世說新聞團隊製作

網友自創助眠秘方

在社群媒體TikTok上，一位網友將鎂粉兌水喝下，表示自己因此結束了與便秘的三天鬥爭，她誇張的演說和視頻獲得了近2800萬的點擊量；另一位網友則分享 了自己的「瞌睡女孩雞尾酒」（sleepy girl mocktail）配方，該網友用酸櫻桃汁和鎂粉自製無酒精雞尾酒，並稱在飲用後，得到了「畢生最香甜又最好的一次睡眠」。自從雞尾酒影片走紅網絡以來，在Google上關於「鎂睡眠」的搜尋量增加了一倍以上，各種社群媒體平台上對鎂的討論激增了87%。

在中文社群媒體上，也掀起了一陣對鎂保健品的「吹捧」狂潮，不少博主稱其為「靈丹妙藥」，不僅能緩解疲勞，幫助睡眠，還能治療便秘等。有網友表示服用鎂保健品之後腿腳都利索了，告別抽筋煩惱，還有學生表示吃完以後立馬開啟學霸強無敵戰神模式，苦學勁頭十足。不過，也有人吐槽該保健品吃完之後如同瀉藥，可見不同體質的人對於鎂的接受程度各異。

GNC店內的多種類鎂保健品。（世說新聞團隊／攝影）
GNC店內的多種類鎂保健品。（世說新聞團隊／攝影）

店員：受歡迎 銷量高

根據統計，鎂元素常年霸占美國營養品銷售榜榜首，人們對鎂元素的狂熱令其銷量暴漲。記者在走訪了南加多家藥局後發現，知名的保健品牌幾乎都推出了不同的鎂保健品，包括GNC、NATURES BOUNTY、NATURES MADE等。且市面上的鎂保健品選擇多樣，不僅在口服方式上分為軟糖、滴劑、膠囊、粉末沖泡等多種形式，還可以與其他元素搭配，發揮更多元的功效。

ALO推出的鎂噴霧，稱「可以緩解肌肉緊張和紓壓」。(取自ALO官網)
ALO推出的鎂噴霧，稱「可以緩解肌肉緊張和紓壓」。(取自ALO官網)

例如，單獨的鎂元素保健品包裝上寫著支持神經、心臟和肌肉功能，以及支持骨骼健康，一些鎂保健品還宣稱有助牙齒健康。檸檬酸鎂則號稱可以改善便秘，D3和鎂元素的組合能夠增強D3被人體吸收的效果，原因為鎂是活化維生素D的必要元素。此外，市面上還有頗受歡迎的鉀元素和鎂元素的組合，能夠調節人體水分平衡，增強正常肌肉細胞的收縮。鎂和鋅的搭配則能緩解壓力，甘胺酸鎂用於調節睡眠。根據這些保健品功效的描述，鎂元素似乎對人體的各方面都起到了不可缺少的作用。

在高端連鎖超市Erewhon裡, 更有超過30種鎂保健品，包括碳酸鎂、雙甘氨酸鎂、臭氧鎂和L-蘇糖酸鎂等。根據其報告稱，鎂保健品的銷售額比去年增長了50%以上。GNC的一位店員也表示，鎂保健品非常受歡迎，銷量非常高。

洛杉磯，鎂元素正在掀起一場經濟風暴，關於「鎂」的各種產品層出不窮，例如知名瑜珈服飾品牌Alo Yoga推出了鎂元素噴霧，噴在肌肉上以緩解肌肉緊張和酸痛；在馬里布的Vitamin Barn，可買到「Lypo-Spheric」鎂凝膠，適合放入咖啡中飲用。 在洛杉磯市中心的康拉德飯店 (Conrad Hotel) ，花費250元，甚至可以享受一次「熱激活」鎂油按摩。

社群媒體 洛杉磯 失眠

上一則

鎂保養品暴紅 營養專家：服用前應諮詢醫療保健

延伸閱讀

汪小菲穿鬆垮T恤大鬧 被網友封「Kanye East」

汪小菲穿鬆垮T恤大鬧 被網友封「Kanye East」
俄羅斯AI美女「正在收割咱爸」 連中國年輕人也上當

俄羅斯AI美女「正在收割咱爸」 連中國年輕人也上當
澱粉腸遭打假 99%大學生吃過 嘆「吃成元素周期表」

澱粉腸遭打假 99%大學生吃過 嘆「吃成元素周期表」
「周處」登陸大賣 影評人：阮經天有望搶金雞

「周處」登陸大賣 影評人：阮經天有望搶金雞
「周處」賣破5億人民幣… 阮經天有望搶金雞？中國影評人說話了

「周處」賣破5億人民幣… 阮經天有望搶金雞？中國影評人說話了
李玟「AI復活」問候粉絲 網轟：消費逝者

李玟「AI復活」問候粉絲 網轟：消費逝者

熱門新聞

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

2024-03-20 02:20
房子門上或外牆若鑲釘這個銅質或木製立體膺標，有特定意義。（亞馬遜購物網）

美國房屋門上釘著這個標誌 代表屋主已履行這件事

2024-03-17 22:30
「神藥」風靡北美，解決身體56種問題。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱ 「神藥」風靡北美 解決身體56種問題？

2024-03-20 15:23
2019年時，謝爾頓清出母親家土霸王家具的舊照。（Flash Shelton提供）

遭「土霸王」占屋 找「討屋獵人」比請律師划算?

2024-03-17 20:50
果乾和堅果麵包口感紮實、配料豐富，且十分健康。（記者朱敏梓/攝影）

Trader Joe's新品手工麵包 知名烘培店新鮮直供

2024-03-20 17:11
47歲的聖伯納汀諾縣的勝利谷（Victorville）居民Samuel Pasillias。（河濱市警局）

南加牧師花數萬買兇殺害女兒男友 原因是？

2024-03-20 14:46

超人氣

更多 >
接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸
資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝

資深歌手鄭華娟離世 親友證實 親妹2年前才車禍驟逝
威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響

威廉凱特一家或離開倫敦過復活節 友：他受黛妃離世影響
前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑

前解放軍上將「太子黨」劉亞洲 傳遭判無期徒刑
夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」

夢幻同框…劉嘉玲曬梁朝偉與孔曉振合照 網友直呼「美好」