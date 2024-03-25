社群博主吹捧功效 保健品掀補鎂潮

鎂元素的不同組合，可發揮不同功效。（世說新聞團隊／攝影）

近期，社群媒體 將一款「靈丹妙藥」吹上了天：鎂作為人體常量元素竟化身「醫學奇蹟」，可以讓大家告別失眠 、便秘、疲勞、焦躁等負面煩惱，還有網友自創食鎂秘方，在網路掀起一陣「補鎂」風潮，影片獲得千萬點擊量。 鎂保健品的銷量也因此暴漲，某知名超市的鎂保健品銷量年增50%。

影片來源：世說新聞團隊製作

網友自創助眠秘方

在社群媒體TikTok上，一位網友將鎂粉兌水喝下，表示自己因此結束了與便秘的三天鬥爭，她誇張的演說和視頻獲得了近2800萬的點擊量；另一位網友則分享 了自己的「瞌睡女孩雞尾酒」（sleepy girl mocktail）配方，該網友用酸櫻桃汁和鎂粉自製無酒精雞尾酒，並稱在飲用後，得到了「畢生最香甜又最好的一次睡眠」。自從雞尾酒影片走紅網絡以來，在Google上關於「鎂睡眠」的搜尋量增加了一倍以上，各種社群媒體平台上對鎂的討論激增了87%。

在中文社群媒體上，也掀起了一陣對鎂保健品的「吹捧」狂潮，不少博主稱其為「靈丹妙藥」，不僅能緩解疲勞，幫助睡眠，還能治療便秘等。有網友表示服用鎂保健品之後腿腳都利索了，告別抽筋煩惱，還有學生表示吃完以後立馬開啟學霸強無敵戰神模式，苦學勁頭十足。不過，也有人吐槽該保健品吃完之後如同瀉藥，可見不同體質的人對於鎂的接受程度各異。

GNC店內的多種類鎂保健品。（世說新聞團隊／攝影）

店員：受歡迎 銷量高

根據統計，鎂元素常年霸占美國營養品銷售榜榜首，人們對鎂元素的狂熱令其銷量暴漲。記者在走訪了南加多家藥局後發現，知名的保健品牌幾乎都推出了不同的鎂保健品，包括GNC、NATURES BOUNTY、NATURES MADE等。且市面上的鎂保健品選擇多樣，不僅在口服方式上分為軟糖、滴劑、膠囊、粉末沖泡等多種形式，還可以與其他元素搭配，發揮更多元的功效。

ALO推出的鎂噴霧，稱「可以緩解肌肉緊張和紓壓」。(取自ALO官網)

例如，單獨的鎂元素保健品包裝上寫著支持神經、心臟和肌肉功能，以及支持骨骼健康，一些鎂保健品還宣稱有助牙齒健康。檸檬酸鎂則號稱可以改善便秘，D3和鎂元素的組合能夠增強D3被人體吸收的效果，原因為鎂是活化維生素D的必要元素。此外，市面上還有頗受歡迎的鉀元素和鎂元素的組合，能夠調節人體水分平衡，增強正常肌肉細胞的收縮。鎂和鋅的搭配則能緩解壓力，甘胺酸鎂用於調節睡眠。根據這些保健品功效的描述，鎂元素似乎對人體的各方面都起到了不可缺少的作用。

在高端連鎖超市Erewhon裡, 更有超過30種鎂保健品，包括碳酸鎂、雙甘氨酸鎂、臭氧鎂和L-蘇糖酸鎂等。根據其報告稱，鎂保健品的銷售額比去年增長了50%以上。GNC的一位店員也表示，鎂保健品非常受歡迎，銷量非常高。

在洛杉磯 ，鎂元素正在掀起一場經濟風暴，關於「鎂」的各種產品層出不窮，例如知名瑜珈服飾品牌Alo Yoga推出了鎂元素噴霧，噴在肌肉上以緩解肌肉緊張和酸痛；在馬里布的Vitamin Barn，可買到「Lypo-Spheric」鎂凝膠，適合放入咖啡中飲用。 在洛杉磯市中心的康拉德飯店 (Conrad Hotel) ，花費250元，甚至可以享受一次「熱激活」鎂油按摩。