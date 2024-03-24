赴中旅遊復甦 團費上漲

海外華人成去中國旅遊的主力，華人旅行社今年大力推進中國旅行，西藏新疆屬於經典路線。（記者張宏／攝影）

海外華人 成去中國旅遊的主力，華人旅行社今年大力推進中國旅行。隨著中國放寬簽證政策和航班增加，南加華人旅行社也積極推進中國旅遊，相繼推出各種中國路線，但有華人業者也表示，中國遊目前看來只是短期效應，且成本增加，至少比疫情 前增加30%，團費也跟著有不同程度的調漲。

名人假期的銷售經理Sam表示，今年亞洲旅行恢復比較好，陸續有去中國大陸和日本的旅行團，這些都是傳統線路。因為中美關係，現在去中國大陸的遊客主要以華人為主，主打長江三峽和新疆等地。很多華人好幾年沒遠行，回國是剛需且順便旅遊，所以這是疫情後的短期效應，中長遠效應未必很好。原因之一是成本上升高，車子、人力和景點門票都有不同程度上升。像他們為了保持中高端產品品質，不用中國本土的五星酒店，用的酒店都是國際五星酒店，成本相比疫情前至少增加30%。

也有旅行社推出中國遊行全線服務，滿足不同族群的華人。世紀遊輪新推出囊括中國大陸、台灣和香港的21天遊，囊括兩岸三地。世紀遊輪的代表Simon表示，他們今年路線會集中在歐洲和中國遊輪，但歐洲暑期因為奧運會無法成團，成本太高，主要準備秋天的團。上半年主要聚焦中國，從台北一路到北京、西安、重慶、上海到桂林、香港等地，全程21天，價格是3999元起，包含往返國際機票、16晚五星級酒店和三晚五星遊輪豪華陽台房。分別在4月、9月、10月和11月四個團。他認為這個產品結合海陸空和兩岸三地，自然風光和人文景觀，性價比很高。

文景假期不僅有長達21天的內蒙新疆之旅，涵蓋烏魯木齊、禾木村、喀納斯湖、克拉瑪依、蘭州、銀川和呼和浩特，把大漠美景全部收於眼底。也有10天的南昌、廬山、婺源、三清山和黃山的道教名山之旅。4月初更有其老闆親自帶圖遊覽歷代皇城古都北京、洛陽、開封和西安11日遊，品嚐長城晚宴、洛陽水席和唐朝歌舞餃子宴。

主打高端旅遊的超值旅遊推出各種城市主題的旅遊路線，如新推出的西藏林芝春天賞桃花之旅，橫越藏地高原，穿行山岳、雪峰、冰川、湖泊、林海，飽覽西藏自然風光。去南疆伊犁看薰衣草的12天遊，還有河南 華山風情，在11天9夜遇見中國功夫、欣賞洛陽牡丹，吃河南燴麵。以及響應中國國內的東北熱潮，推出白山黑水豪情東北的12天路線，去東北哈爾濱、長春、大連、瀋陽、丹東等地，看長白山，吃東北酸菜。