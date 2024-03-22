中國單身網紅來美求子 高學歷帥白男 精子最吃香

一名工作人員正在用度量儀器將精子從杯中吸取出來，測量有多少毫升。（張敏毅提供）

近年來，很多大陸單身女網紅，不想要婚姻，又到了要孩子的年齡，紛紛選擇來美國借精做試管嬰兒。而在中國社會風氣開放的當下，單身女性生混血兒早已不會被人們「說閒話」，生混血兒甚至已經變成一種風潮，是社交媒體上吸引眼球，人人稱羨的「流量」。有業內人士透露，這些女網紅來美做試管嬰兒，特別偏好高學歷、長得帥的白人男子。

加州 橙縣EFC試管嬰兒生殖中心（Ember Fertility Center，原名Envita Fertility Center）運營總監張敏毅介紹，混血兒比較符合當下中國社會的審美偏好。華人與白人的混血兒，五官更立體，膚色和頭髮顏色更淺。此外有研究表明，族裔關聯較遠的雙方在基因上攜帶共同變異的可能性相對同族裔的較低，所以孩子遺傳基因病的概率更小。因此，中國大多數單身女性來美做試管嬰兒，都會選白人男子的精子，少部分會選擇亞裔男子。

除了人種偏愛白男，她們在挑選精子時，還有共同喜好：高學歷和英俊的外貌。張敏毅指出，畢業於哈佛、史丹福大學 、加州理工等名校的碩士、博士，並且專業是STEM（理工類）的比較吃香。外貌上，高顏值，個子高的男生比較搶手。為了投顧客所好，精子庫公司會特意去名校招募精子提供者。精子提供商屬於該行業的上游，而張敏毅工作的EFC試管嬰兒生殖中心，則提供試管嬰兒的醫學技術。

不同精子 價格差10倍

面對不同精子提供者，其精子價格也不盡相同。一般來說，提供精子的有兩種公司，一種是最主流的精子銀行（sperm bank），這種公司裡存有冷凍好的「現成」精子，價格相對便宜，一管（0.5毫升至1毫升）售價一兩千元；另一種是精子獵頭公司，專門去找高質量捐精人，捐贈「新鮮」的精子，這種比較貴，一般一次捐贈的費用在3萬元左右。

張敏毅介紹，其實兩種精子提供商的精子售價存在巨大差異，還有一個原因，就是絕大多數精子銀行只能給女性顧客看精子提供者小時候的照片，無法提供成年照片；而精子獵頭公司可以讓顧客看到精子提供者成年後的近照，並且會提供更多個人信息。張敏毅稱，對於「不差錢」的女性，她們通常會選擇比較昂貴的後者，她們甚至不用自己生，選擇代孕，完全實現生育自由。

存儲冷凍精子的小容器。（張敏毅提供）

自己生？代孕？各有所好

除了單身多金女網紅，來美做試管嬰兒的另一群體，就是女同性戀 者。張敏毅說，台灣有很多女同性戀來美做試管嬰兒，在同性婚姻不合法的中國大陸，也有大批女同性戀者來美國要孩子，順便把婚結了。

不過這兩個人群在選擇誰來生的問題上有不同偏好。張敏毅透露，如果是女同性戀，很大一部分會選擇自己懷孕（一般選擇兩人中比較有女性特徵的一方懷孕），如果是大齡單身多金女性，她們大部分會選擇代孕。

如今中國大陸女性來美通過試管嬰兒要混血寶寶，不但不會在中國社會中遭人閒話，中國法律也未禁止在國外做試管嬰兒或代孕。目前中國法律對代孕產業的打擊僅限於代孕從業者，對委託代孕者及代孕者均沒有相關法律懲處。事實證明，在美國通過試管嬰兒生出的孩子，回中國大陸上戶口也沒有任何障礙。

新聞辭典：「試管嬰兒」與「代孕」

「試管嬰兒」英文簡稱IVF，是指將女性卵子取出，和男性的精子在實驗室進行體外受精後，再將培養後的胚胎移植入母親子宮內發育。

該過程中，在實驗室完成胚胎培養後，可以選擇將胚胎移植進其中卵子提供者的女性體內進行發育，也可以移植進代孕母親的體內發育，後者就被稱為「代孕」。這兩種胚胎發育方式都需要經過「試管嬰兒」階段，只是胚胎發育的母體不同。

與「試管嬰兒」的體外胚胎培養不同，還有一種叫做「人工受孕」。「人工受孕」英文縮寫為IUI，是指將男方的精子再經過篩選後，以人工注射的方式輸送到女方體內，是一種較簡單、低風險的輔助生殖技術。