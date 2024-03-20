華人機場接送 內捲激烈服務出奇招

Vincent吳為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫。（圖／Vincent吳提供）

讓客人安心睡一覺就能有50元小費？華人 機場接送內捲嚴重，司機為突圍獲取更多小費，只能在服務細節上花工夫，如提供各式飲料和減壓舒眠小物品，察言觀色陪聊及提供資訊滿足客人所需，還有的提供情緒價值，讓客人睡一覺就有不錯小費。

華人Vincent吳疫情 期間送外賣，疫情後轉行做機場接送。他說，讀萬卷書不如行萬里路，行萬里路不如閱人無數。他以前的工作和人接觸有限，現在每天都要接觸客人，從台灣首富到普通民眾應有盡有，因此這份工作的樂趣不能單純用掙錢多少來衡量。但他也坦言現在機場接送內捲嚴重，要為客人提供更多服務，才能有穩定客源和更好的小費收入。

Vincent吳背靠一家在南加很有知名度的華人接送公司，因此他的客源相對穩定且質素比較高。他說，公司很專業，尤其是善於做客人的情緒管理，機場堵車是常事，通常客人等待超過10分鐘情緒就會激動，因此要時刻和客人保持聯繫安撫其情緒，還要在時間上留出足夠的分量。一般他們都會告知客人，國內出發要提前兩個小時到機場，國際是三個小時。

Vincent說，現在物價上漲，機場接送成本增加，不僅油價漲，買車還加價，且競爭激烈，不精益求精就會被超過。客人給小費是隨意，有的客人能給10%到20%， 也有的客人會略低一些，主要是看客人質素和司機服務水平。

自身和車子整潔對Vincent是必備的，他還在車裡準備各種飲料，包括中國大陸、台灣、日本等各地亞洲飲料滿足客人需求。與此同時，司機不再是單純把客人接送到目的地，還要察言觀色，為客人提供情緒價值。客人上車，要看客人累不累，如果客人覺得疲憊，要放低其座椅，少說話，保持車速60m，讓客人睡覺。他曾經讓客人一路安穩睡到目的地，對方直接給他50元小費。如果客人眼神一閃一閃，什麼都好奇，那多半是來旅遊的。那他就要介紹洛杉磯情況，讓其感受到當地人的熱情。

同時司機也要開拓不同賽道，如果客人是來商務考察，作為司機還要介紹商機，如是考察為孩子的升學 教育，還要推薦相關資訊。還有買保險和找房子等，只要客人有需要，司機就要滿足其需要。像有一次客人在車上低血糖要暈倒，他就要即時為其提供含糖飲料。

之前某台灣首富和其家人坐了Vincent的車，因為公司要求對待名人要淡定，且要迴避眼神，雖然Vincent內心很激動，但也是平常心對待，他說，就是正常提供服務，也不會提出合影的要求，對待這類客人要注重專業性。