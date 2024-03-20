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機場動輒塞車 華人接送憂洛城奧運

記者張宏／洛杉磯報導
Vincent拍攝洛杉磯國際機場堵車場景。（圖／Vincent吳提供）
Vincent拍攝洛杉磯國際機場堵車場景。（圖／Vincent吳提供）

洛杉磯國際機場LAX）上周日大暴堵，有人甚至步行走到航廈，施工、春假、馬拉松添堵，使洛杉磯國際機場（LAX）的交通狀況一團亂。華人機場接送表示，17日接客人從離境層至到達層走了一個多小時，如此不堪一擊的交通如何迎接2028年奧運會？

機場Sepulveda大道和Airport大道之間的東行車道以及Airport大...
機場Sepulveda大道和Airport大道之間的東行車道以及Airport大道和Vicksburg大道之間的西行車道，從16日晚上到17日早上7點關閉，造成巨大混亂，影響數千名旅客。（LAX圖片）

為了進行LAX項目施工，機場Sepulveda大道和Airport大道之間的東行車道，以及Airport大道和Vicksburg大道之間的西行車道，從16日晚上到17日早上7點關閉，因此造成巨大的混亂，影響數千名旅客。對此，洛杉磯世界機場（LAWA）回應，機場仍在審查17日LAX附近交通中斷的原因，將在獲得更多資訊後對外分享。

洛杉磯國際機周遭一英里的距離要走25分鐘。（圖／Vincent吳提供）
洛杉磯國際機周遭一英里的距離要走25分鐘。（圖／Vincent吳提供）

負責機場接送的華人司機Jason表示，因為施工封路，機場16日和17日都挺堵塞的，尤其是17日加上馬拉松比賽造成巨大擁堵。他17日當天在機場內從第一航廈開車到第七航廈走了將近一個小時。很多旅客因為堵車太嚴重，就拉著行李箱一直沿著機場內通往航廈的路橋步行走過去，非常辛苦。

華人司機Vincent吳17日上午去機場接送客人，他說，他接送客人從到達層開到出發層就花了一個多小時，因為機場封路，到達層出來只剩一條路可以走，出發層只留了兩條道。他做機場接送那麼久很少看到這樣的擁堵，以前機場施工只是集中在一個區塊，很少封路。客人也很驚訝，差點用雙腿走路去機場。

Vincent吳說，平時去機場，早上堵出發層，晚上堵到達層，尤其是日落後一兩個小時比較堵，主要是因為那個時間的國際旅客出入比較多，但都是正常的堵車。最近因為春假比平時多堵個20分鐘，也算忍耐範圍。但是像17日那種堵法，真讓人擔心2028年奧運會LAX的接待能力，機場外圍工程的封街就直接影響旅客搭機，這實在不該是國際機場的水準。

有華人調侃說，世界上最遠的距離就是自己的位置到LAX的距離，三分鐘的路程導航顯示29分鐘，開了13分鐘才前進3米，如果遇到憋尿，會顯得這個距離更長。LAX主打一個進不去出不來，總是顯得特別有人氣。

華人徐小姐說，她有一次在機場隧道足足等了一個小時，還有一次送朋友去機場，從第一航廈開到第五航廈開了一個多小時，最後朋友差點誤機，而走過去只需要8分鐘的路程。去過那麼多城市和機場，LAX最差，路面一團糟，地下基本也沒設置，如果在第六和第七航廈下來，很難坐到去打Uber的接駁車。

LAX 華人 洛杉磯國際機場

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