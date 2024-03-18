史德運殺姪妻列民事被告 被害者父母曾提過失死亡訴訟

史德運被香港警方逮捕。（ABC 7、洛杉磯縣警局／洛杉磯採訪中心製圖）

震驚南加華人圈的史德運（Deyun Shi）連殺兩名姪子的案件，最近爆出駭人聽聞的新料。律師獲得的法庭文件顯示，兇手妻子林玉金（Yujin Amy Lin，音譯）可能為了控制家庭財產，故意激怒丈夫史德運採取暴力手段，最終導致無辜少年遇害。死者父母狀告史德運、林玉金夫妻，提起過失死亡訴訟，尋求民事賠償，但這份訴訟至今尚未得到法官裁定。

死者父母狀告史德運、林玉金，提請過失死亡訴訟。（法庭訴訟文件）

洛杉磯 縣阿罕布拉 高等法院陪審團日前裁定，史德運犯有兩項一級謀殺罪。2016年1月22日晚，他殘忍殺害16歲的林智崴和15歲的林麒安兄弟，判決結果讓這起歷經8年的命案終於塵埃落定。法庭同時認定，兇手妻子林玉金也是這起案件的被害人，史德運大開殺戒前，曾用金屬劈柴工具襲擊林玉金，導致妻子鼻子骨折、臉被劃傷，送醫救治。

但隨著一份訴訟文件的公布，兇案背後可能另有玄機。洛杉磯華裔律師劉龍珠，多年來一直關注這起謀殺案件，他最近調取的案件資料顯示，被害兄弟的父母David W. Lin和Vicki Huang，曾在2019年向妹妹林玉金、妹夫史德運提起過失死亡的民事訴訟，狀告林玉金為了獨占家庭財產，故意激怒丈夫採取暴力行為，最終導致兩名少年慘死。

可疑車輛 不確定屬誰？

被害人父母控訴的許多細節讓人怵目驚心，訴訟文件指出，林玉金明知丈夫史德運非常暴力，卻特意告訴他，自己的哥哥David W. Lin介入兩人的婚姻糾紛中，導致史德運最終選擇報復兄嫂，殺死兩名姪子。根據法庭文件，David W. Lin曾鼓勵妹妹和母親對史德運申請限制令。訴訟資料還指出，林玉金遭遇丈夫暴力攻擊後，特意讓兄嫂到醫院探望，導致家中兩個孩子無人看管，後被兇手乘機加害。

被害男孩林智崴生前照片。（圖／亞凱迪亞高中校友提供）

被害男孩林麒安生前與同學合影。（亞凱迪亞高中校友提供）

訴訟中提到，案發當晚，林玉金和兄嫂等人回到案發現場，也就是他們位於亞凱迪亞 （Arcadia）的家中，當時發現一部可疑車輛停在門口，事後這輛車被證實，正是兇手史德運作案時駕駛的交通工具。但林玉金當時表示並不確定是丈夫的汽車，文件紀錄顯示，她在撥打報警電話時，通話時間長達10分鐘，也沒有在電話中要求警方到達現場。

訴訟資料顯示，林玉金表示案發現場的可疑車輛，不是史德運的車。（法庭訴訟文件）

劉龍珠指出，被害兄弟具體遇害時間已經無從考證，但就在那個生死攸關的時刻，不妨大膽猜測，兄弟或許還沒有遇害，嫌犯或許正在行凶過程中，此時如果眾人衝進家中，兩個年輕鮮活的生命就有可能被挽救，但這樣的機會永遠失去。

兇手妻子 疑調虎離山？

劉龍珠表示，被害人父母在訴訟中狀告妹妹林玉金的諸多細節，如果內容屬實，讓人不寒而慄，感覺林玉金像是在「調虎離山」，將禍水引到兄嫂家中，又故意拖延報警時間，導致兄弟雙雙遇害。但這份法庭文件只是當事人單方面的控訴，具體內容是否屬實，並未得到法官的最終認定。劉龍珠認為，無論真相如何，這起案件撲朔迷離，許多細節疑點至今無法解釋。

訴訟稱，林玉金遭暴力攻擊後，讓兄嫂到醫院探望，導致孩子無人看管。（法庭訴訟文件）

針對2019年的這起民事訴訟，被告林玉金的律師當時提出動議，認為不應把林玉金列為被告，原因是在法律層面上，林玉金沒有責任保護受害人，如果她明知史德運要去殺人，那理應告知兄嫂，但案發前林玉金並不知情。

對於被告律師的動議，原告David W. Lin、Vicki Huang當年也沒有做出反駁抗辯。紀錄顯示，2021年3月26日，法官William D. Stewart舉行聽證會，同意將林玉金從民事訴訟的被告名單中移除。關於這一點，劉龍珠非常不解，他表示，按照自己對法官Stewart的了解，如果David W. Lin當時提出抗辯，法官應該不會輕易撤掉這名被告，當事人既然提起訴訟，為何又不抗辯？

致夫入獄 獨占家產？

一起謀殺案的背後，隱藏著無數鮮為人知的秘密，如果凶案背後，林玉金確實存在過失，那她的意圖究竟何在？洛杉磯時報在14日的報導中指出，親戚稱兇手的妻子可能為了自己的經濟利益，從而煽動丈夫採取暴力行為，他們認為林玉金不想在離婚時與史德運分割家庭資產。

受害者父母在訴訟中稱，林玉金預謀激怒她的丈夫，導致其採取暴力行為。訴訟稱，因為隨著丈夫史德運的入獄，林玉金就可以控制這個家庭在中美兩國的全部婚姻財產。如果被害人父母的這些訴訟都屬實，那麼這起陰謀導致的最終結果，就是兩名風華正茂的少年無辜慘死的悲劇。

訴訟稱，史德運如果入獄，妻子林玉金就可以控制婚姻財產。（法庭訴訟文件）