Topanga小鎮山林樹屋餐廳 成南加網紅店

Cafe on 27是南加爆火的網紅餐廳之一。(記者朱敏梓/攝影)

周末遠離城市喧囂,在親近自然環境中得到片刻的寧靜,成為現代人緩解壓力的典型模式。如果能在靜謐優美環境中享用一頓美味的早午餐(Brunch),那自然是雙重享受。在洛杉磯 西部小鎮Topanga,有這樣兩間山林樹屋,憑藉良好的自然景觀和健康有機食物,成為南加 超火的「網紅店」。

Topanga小鎮位於聖塔蒙尼卡山脈(Santa Monica Mountains) ,距離更廣為人知的馬里布(Malibu)不遠,距洛市中心約20分鐘車程,是洛杉磯最受藝術和戶外愛好者喜愛的目的地之一。在這裡有隨處可見的創意塗鴉、藝術商店、州立公園(topanga state park)、有趣的咖啡 店、世界知名的露天劇院,是度過周末的好去處。當然,有兩間隱藏在山林中的樹屋餐廳,更是不容錯過。

Cafe on 27可以在享用美食同時,享受山林美景。

行駛過一段山路,Cafe on 27就隱藏在山谷中的角落中,這家樹屋餐廳處處都體現自然的生機,整個餐廳被綠植圍滿,餐廳的裝飾新穎和美妙,從入口處的創意小店,到餐廳中復古的裝飾、門口古董車,甚至還可以在這裡發現「禪修」元素。餐廳在山的邊上,分為室內、露台、吧台座位,露天的座位可以享受峽谷景觀和整片綠色山景,有時候還可以看到小鹿和小兔子的身影。

峽谷中的山林樹屋餐廳。(記者朱敏梓/攝影)

這家美式餐廳不僅沉浸在大自然中,而且從菜單到裝飾,都貫穿強烈的環境主題。木樑、裸露的桁架和帶有粗糙欄桿的雕刻檯面,與周圍的環境的相映襯。所有的食物都裝在棕櫚葉盤上,餐廳使用的所有元素都是可堆肥、可回收的環保餐具。食物以時令水果和蔬菜為主,例如招牌的「Kofta Tagine」,精美的餐盤下,是流心的簡單和蕃茄味牛肉丸搭配。早午餐的酪梨吐司上面撒有蘿蔔、芝麻、生薑,並配有新鮮水果,有機又健康。

不過想要前去Cafe on 27的食客,一定要提前預訂,因為這家餐廳的火爆程度,超乎想像。根據店員說法,周末他們根本沒空接電話,語音留言就多達600多個。

Inn of the Seventh Ray門口。(記者朱敏梓/攝影)

與Cafe on 27相隔不遠的Inn of the Seventh Ray則是另一番風情,如果說Cafe on 27是峽谷中沐浴陽光、享受寧靜的最佳地,那麼Inn of the Seventh Ray則是浪漫代名詞。這間田園風光、樹木繁茂的餐廳,位於流經聖塔蒙尼卡山脈的兩條小溪交匯處,整間餐廳就像一個美麗花園,被燈光、紫丁香和橡樹包圍,處處充滿浪漫元素,還夾雜淡雅的薰香香氣。「Inn of the Seventh Ray」常年被評選為洛杉磯最浪漫餐廳之一,也是許多人選擇婚禮的熱門場地。

Inn of the Seventh Ray早午餐。(記者朱敏梓/攝影)

除浪漫的花園美景,和小溪邊、梧桐樹下的燭光用餐,這間餐廳的食物也可圈可點,大多數食品和穀物都是季節性有機食品或來自當地知名農場,肉類和魚類在不超過180度的水溫中緩慢煮熟,避免受熱油灼燒或高溫烹飪產生的氧化影響。此外,餐廳的雞肉和牛肉,是自然飼養和草飼的,醬汁也盡量使用最少的乳製品製成,對素食、純素食和無麩質友好,十分符合當下流行的健康飲食方式。餐廳的早午餐則是自助餐形式,聽著潺潺的溪流聲,呼吸著最新鮮的山林空氣,被滿園的綠色包圍,享用著健康的美食,美好的一天由此開啟。