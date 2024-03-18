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Topanga小鎮山林樹屋餐廳 成南加網紅店

記者朱敏梓／洛杉磯報導
Cafe on 27是南加爆火的網紅餐廳之一。（記者朱敏梓／攝影）
Cafe on 27是南加爆火的網紅餐廳之一。（記者朱敏梓／攝影）

周末遠離城市喧囂，在親近自然環境中得到片刻的寧靜，成為現代人緩解壓力的典型模式。如果能在靜謐優美環境中享用一頓美味的早午餐（Brunch），那自然是雙重享受。在洛杉磯西部小鎮Topanga，有這樣兩間山林樹屋，憑藉良好的自然景觀和健康有機食物，成為南加超火的「網紅店」。

Topanga小鎮位於聖塔蒙尼卡山脈(Santa Monica Mountains) ，距離更廣為人知的馬里布（Malibu）不遠，距洛市中心約20分鐘車程，是洛杉磯最受藝術和戶外愛好者喜愛的目的地之一。在這裡有隨處可見的創意塗鴉、藝術商店、州立公園（topanga state park）、有趣的咖啡店、世界知名的露天劇院，是度過周末的好去處。當然，有兩間隱藏在山林中的樹屋餐廳，更是不容錯過。

Cafe on 27可以在享用美食同時，享受山林美景。
Cafe on 27可以在享用美食同時，享受山林美景。

行駛過一段山路，Cafe on 27就隱藏在山谷中的角落中，這家樹屋餐廳處處都體現自然的生機，整個餐廳被綠植圍滿，餐廳的裝飾新穎和美妙，從入口處的創意小店，到餐廳中復古的裝飾、門口古董車，甚至還可以在這裡發現「禪修」元素。餐廳在山的邊上，分為室內、露台、吧台座位，露天的座位可以享受峽谷景觀和整片綠色山景，有時候還可以看到小鹿和小兔子的身影。

峽谷中的山林樹屋餐廳。（記者朱敏梓／攝影）
峽谷中的山林樹屋餐廳。（記者朱敏梓／攝影）

這家美式餐廳不僅沉浸在大自然中，而且從菜單到裝飾，都貫穿強烈的環境主題。木樑、裸露的桁架和帶有粗糙欄桿的雕刻檯面，與周圍的環境的相映襯。所有的食物都裝在棕櫚葉盤上，餐廳使用的所有元素都是可堆肥、可回收的環保餐具。食物以時令水果和蔬菜為主，例如招牌的「Kofta Tagine」，精美的餐盤下，是流心的簡單和蕃茄味牛肉丸搭配。早午餐的酪梨吐司上面撒有蘿蔔、芝麻、生薑，並配有新鮮水果，有機又健康。

不過想要前去Cafe on 27的食客，一定要提前預訂，因為這家餐廳的火爆程度，超乎想像。根據店員說法，周末他們根本沒空接電話，語音留言就多達600多個。

Inn of the Seventh Ray門口。（記者朱敏梓／攝影）
Inn of the Seventh Ray門口。（記者朱敏梓／攝影）

與Cafe on 27相隔不遠的Inn of the Seventh Ray則是另一番風情，如果說Cafe on 27是峽谷中沐浴陽光、享受寧靜的最佳地，那麼Inn of the Seventh Ray則是浪漫代名詞。這間田園風光、樹木繁茂的餐廳，位於流經聖塔蒙尼卡山脈的兩條小溪交匯處，整間餐廳就像一個美麗花園，被燈光、紫丁香和橡樹包圍，處處充滿浪漫元素，還夾雜淡雅的薰香香氣。「Inn of the Seventh Ray」常年被評選為洛杉磯最浪漫餐廳之一，也是許多人選擇婚禮的熱門場地。

Inn of the Seventh Ray早午餐。（記者朱敏梓／攝影）
Inn of the Seventh Ray早午餐。（記者朱敏梓／攝影）

除浪漫的花園美景，和小溪邊、梧桐樹下的燭光用餐，這間餐廳的食物也可圈可點，大多數食品和穀物都是季節性有機食品或來自當地知名農場，肉類和魚類在不超過180度的水溫中緩慢煮熟，避免受熱油灼燒或高溫烹飪產生的氧化影響。此外，餐廳的雞肉和牛肉，是自然飼養和草飼的，醬汁也盡量使用最少的乳製品製成，對素食、純素食和無麩質友好，十分符合當下流行的健康飲食方式。餐廳的早午餐則是自助餐形式，聽著潺潺的溪流聲，呼吸著最新鮮的山林空氣，被滿園的綠色包圍，享用著健康的美食，美好的一天由此開啟。

Inn of the Seventh Ray位於小溪交匯處，餐廳用餐環境美如畫。...
Inn of the Seventh Ray位於小溪交匯處，餐廳用餐環境美如畫。（記者朱敏梓／攝影）

洛杉磯 咖啡 南加

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