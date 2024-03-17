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李梅屍檢報告 傳不排除生前被斬首

洛杉磯訊
李梅(左)和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（取自洛杉磯市警察局）
李梅(左)和兇嫌丈夫哈斯克爾Sam Haskell。（取自洛杉磯市警察局）

據「人物」（PEOPLE）雜誌15日報導，洛杉磯縣法醫局14日（周四）公布屍檢報告，華女李梅（Mei Li）在被斬首時可能還活著。

「人物」取得李梅的屍檢副本，報告稱，她的頭、手臂和腿都不見了。「頸部受到銳器傷害」，截肢區域的骨邊緣被描述為「非常光滑」，這表明分屍截肢過程中「可能使用了鋒利的動力工具」。

報告還指出，「沒有明確的跡象表明肢解發生在（李梅）死前，但不能完全排除頭頸切除是在死亡前開始的可能性。」也就是說，雖然沒有跡象表明死後才被砍頭，屍檢並不排除李梅被斬首時還活著。

李梅的軀幹上沒有發現其他致命傷。雖然遺骸不包括頭部，但驗屍官得出的結論是，最有可能的死亡原因是鈍器、槍傷或頭部／頸部銳器外傷或窒息。驗屍官也不排除中毒的可能性。

屍檢報告總結道：「鑑於案件的情況，包括通過肢解和處置的方式故意隱藏屍體，死因是暴力殺人。」

目前，李梅父母的屍體尚未找到。

哈斯克爾（Sam Haskell）被指控2023年11月在加州塔扎納（Tarzana）謀殺37歲的妻子李梅，以及她的父母、72歲的李高山和64歲的王彥翔。

11月7日，哈斯克爾雇用臨時工處理大袋子。 據稱，工人們在袋子裡發現人體殘骸，立即將袋子歸還給他，然後通知警方。 據稱，當天晚些時候，監視器畫面顯示，被告在附近恩西諾垃圾箱裡扔掉一個袋子。有人在檢查這些袋子時發現一名婦女的軀幹，促使警方展開調查。驗屍官確認軀幹是李梅的。

哈斯克爾於11月8日被捕。2024 年1月12日過堂時，他對謀殺妻子和姻親的行為表示不認罪。

華女 加州 洛杉磯

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