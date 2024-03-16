餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

餐廳拒絕提供免費食物，遊民縱火燒車、試圖謀殺店員。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人 聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），光天化日發生一起縱火 謀殺案件。一名年輕的男性遊民 被餐廳拒絕提供免費食物，他竟然點燃大火，焚燒餐廳員工的汽車，並試圖燒死餐廳員工。

https://youtu.be/qvRjrukQ4oQ（視頻來源：記者邵敏）

這起案件發生在亞市East Duarte Road 165號的Carl's Jr.漢堡店，案發時間是2月12日下午4時30分左右，距今已有一個月，但目擊者回憶當時場景，仍然心有餘悸。當天，居民張女士接孩子回家途中，看到漢堡店的停車場正在燃燒熊熊大火，因為住家就在附近，張女士停車了解事發緣由。

亞市Carl's Jr.漢堡店一側大火熊熊燃燒。（記者邵敏／攝影）

根據張女士的敘述，當時已有幾輛警車到達現場，不少華人居民聚集在路邊圍觀。漢堡店一側濃煙滾滾，一輛汽車正在大火中燃燒，火勢猛烈，甚至有蔓延到旁邊商家建築的趨勢，多名消防人員很快趕到現場滅火。

警方最初接到「謀殺未遂」的報警電話趕到現場。（記者邵敏／攝影）

案發地點是一個熱鬧的廣場，靠近亞市中心，除了這家Carl's Jr.漢堡店外，還有多戶商家，包括華人經營的店面。近一小時後，火勢終於被撲滅，現場畫面顯示，一輛皮卡車因火災受損嚴重，被燒得面目全非。

根據亞市警局的說法，警方最初接到「謀殺未遂」的報警電話後趕到現場。調查結果顯示，案件涉及一名26歲的遊民男子，案發當天，Carl's Jr.漢堡店的員工拒絕為遊民提供免費食物，嫌犯憤怒地離開餐廳，並很快攜帶一罐汽油和打火機返回現場。警方稱，嫌犯將汽油倒在漢堡店經理的車輛上，並縱火焚燒，之後他拿著汽油罐和打火機追趕經理，試圖將汽油倒在對方身上並點燃。餐廳經理和另一名員工最終制伏嫌疑男子，將其控制住，直到警察到達現場。

縱火燒車的男性遊民被當場制伏。（取自KTLA5電視台）

據悉，嫌犯最初被關押在亞市監獄，記者致電警局詢問案件目前的處理結果，以及對這名遊民的指控細節，截稿前尚未得到回應。

亞市遊民一直是當地華人最關心的話題，這個城市曾發生遊民手持凶器，在公園內威脅學生；遊民當街暴露私處，恐嚇幼童等事件；如今遊民討取免費食物被拒，公然縱火燒車謀殺店員。華人居民呼籲當局重視遊民問題，採取必要措施，保護民眾生命、財產安全。