我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

庫克瞞中國銷量？蘋果被控欺騙投資人 要賠4.9億

餐廳拒供免費食物 遊民縱火燒車「謀殺」經理

記者邵敏／亞凱迪亞報導
餐廳拒絕提供免費食物，遊民縱火燒車、試圖謀殺店員。（記者邵敏／攝影）
餐廳拒絕提供免費食物，遊民縱火燒車、試圖謀殺店員。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞（Arcadia），光天化日發生一起縱火謀殺案件。一名年輕的男性遊民被餐廳拒絕提供免費食物，他竟然點燃大火，焚燒餐廳員工的汽車，並試圖燒死餐廳員工。

https://youtu.be/qvRjrukQ4oQ（視頻來源：記者邵敏）

這起案件發生在亞市East Duarte Road 165號的Carl's Jr.漢堡店，案發時間是2月12日下午4時30分左右，距今已有一個月，但目擊者回憶當時場景，仍然心有餘悸。當天，居民張女士接孩子回家途中，看到漢堡店的停車場正在燃燒熊熊大火，因為住家就在附近，張女士停車了解事發緣由。

亞市Carl's Jr.漢堡店一側大火熊熊燃燒。（記者邵敏／攝影）
亞市Carl's Jr.漢堡店一側大火熊熊燃燒。（記者邵敏／攝影）

根據張女士的敘述，當時已有幾輛警車到達現場，不少華人居民聚集在路邊圍觀。漢堡店一側濃煙滾滾，一輛汽車正在大火中燃燒，火勢猛烈，甚至有蔓延到旁邊商家建築的趨勢，多名消防人員很快趕到現場滅火。

警方最初接到「謀殺未遂」的報警電話趕到現場。（記者邵敏／攝影）
警方最初接到「謀殺未遂」的報警電話趕到現場。（記者邵敏／攝影）

案發地點是一個熱鬧的廣場，靠近亞市中心，除了這家Carl's Jr.漢堡店外，還有多戶商家，包括華人經營的店面。近一小時後，火勢終於被撲滅，現場畫面顯示，一輛皮卡車因火災受損嚴重，被燒得面目全非。

根據亞市警局的說法，警方最初接到「謀殺未遂」的報警電話後趕到現場。調查結果顯示，案件涉及一名26歲的遊民男子，案發當天，Carl's Jr.漢堡店的員工拒絕為遊民提供免費食物，嫌犯憤怒地離開餐廳，並很快攜帶一罐汽油和打火機返回現場。警方稱，嫌犯將汽油倒在漢堡店經理的車輛上，並縱火焚燒，之後他拿著汽油罐和打火機追趕經理，試圖將汽油倒在對方身上並點燃。餐廳經理和另一名員工最終制伏嫌疑男子，將其控制住，直到警察到達現場。

縱火燒車的男性遊民被當場制伏。（取自KTLA5電視台）
縱火燒車的男性遊民被當場制伏。（取自KTLA5電視台）

據悉，嫌犯最初被關押在亞市監獄，記者致電警局詢問案件目前的處理結果，以及對這名遊民的指控細節，截稿前尚未得到回應。

亞市遊民一直是當地華人最關心的話題，這個城市曾發生遊民手持凶器，在公園內威脅學生；遊民當街暴露私處，恐嚇幼童等事件；如今遊民討取免費食物被拒，公然縱火燒車謀殺店員。華人居民呼籲當局重視遊民問題，採取必要措施，保護民眾生命、財產安全。

遊民 華人 縱火

上一則

法官駁回妄想症辯解 史德運殺姪恐終身監禁

延伸閱讀

紐約客談／城區監獄「板上釘釘」社區只能接納？

紐約客談／城區監獄「板上釘釘」社區只能接納？
田德隆毒品氾濫 居民狀告金山市府

田德隆毒品氾濫 居民狀告金山市府
分析師：未來幾周汽油價格將漲

分析師：未來幾周汽油價格將漲
學生流離失所 亞太裔隱形遊民危機

學生流離失所 亞太裔隱形遊民危機
新州肯登遊民學童數低估 錯失學區支援

新州肯登遊民學童數低估 錯失學區支援
洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民攻擊

洛杉磯旅遊景點 6歲女童遭遊民攻擊

熱門新聞

爾灣市某Trader Joe’s上架一整車的迷你環保袋，數十名顧客一擁而上開始搶購，很多人一下抓了五六個袋子。（視頻截圖）

Trader Joe's迷你環保袋半小時搶光 下次進貨等半年

2024-03-09 17:37
兩名竊賊在屋內將監控損壞。（ABC7）

南加華人家遭洗劫七小時 損失財物15萬元

2024-03-12 15:28
橙縣衛生局首席醫療官Regina Chinsio-Kwong分享兩年前確診乳癌的經歷。（記者蕭迪玉╱攝影）

南加最富橙縣 50歲以下患癌率最高 原因是...

2024-03-12 20:18
洛杉磯縣高等法院近日對一場長達20年的爭產案作出裁定，該案100億美元的判決金額使之成為洛杉磯縣歷史上最大的判決之一。（取自Pexels）

南加亞裔5兄弟爭產20年 其中1人被判賠100億

2024-03-10 15:20
被告Germarcus Lamar David被判一級謀殺罪。(FOX11)

夫妻不和 洛城男連開20槍 殺4兒女和岳母

2024-03-14 17:23
Bella性格溫順，外表招人喜愛，無論是抱是親握爪都來者不拒。（記者張宏／攝影）

影／華人撿野生哈士奇回家養 兩個月逃家至少10次

2024-03-12 18:58

超人氣

更多 >
不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購

不是每間好市多都有… 這款台灣零食正被「低調」搶購
你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒

你聽過嗎？這款便宜學名藥成為抗老風潮新寵兒
地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪

地鐵口角 男遭刺拔槍反遭槍擊 乘客狂喊警察在哪
房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價

房市大地震...房仲協會將取消6%售屋佣金 估佣金少30%可望拉低房價
退休住郵輪1年 比住這10州便宜

退休住郵輪1年 比住這10州便宜