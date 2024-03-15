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8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

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8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

記者丁曙／洛杉磯報導
謀殺林氏兄弟，陪審團裁定史德運兩項一級謀殺罪成立。（洛杉磯縣警局提供）
謀殺林氏兄弟，陪審團裁定史德運兩項一級謀殺罪成立。（洛杉磯縣警局提供）

八年前震撼聖蓋博谷社區的亞凱迪亞高中學生林氏兄弟命案塵埃落定，阿罕布拉高等法院陪審團12日下午裁定，兇手史德運（Deyun Shi）犯有兩項一級謀殺罪，他在2016年1月22日晚殺害16歲的林智崴（William Lin）和15歲的林騏安（Anthony Lin）。當時兩兄弟一人在睡覺、另一人在書房，突然遭到兇手使用斷線鉗（bolt cutters）攻擊。

陪審團還認定，多起謀殺案的特殊情況指控和被告使用致命武器的指控屬實，並判定52歲的兇手在大開殺戒的前一天晚上，曾在附近的拉肯亞達佛林楚奇市（La Cañada Flintridge）的住所襲擊了他當時分居的妻子，犯有一項人身傷害罪。

該陪審團14日（周四）下午回到法庭，開始下一階段的審判，陪審員將被要求確定史德運在犯罪時是否神智正常。如果陪審員認定他神智正常，他可能面臨終身監禁，且不得假釋。

地區檢察官泰穆里（MacKenzie Teymouri）在12日本周二的結案陳詞中告訴陪審員，史德運毆打致死兩名青少年（史德運太太的姪子），是為了報復他已分居的妻子的家人，當時妻子已提出離婚。

但史德運的一位律師波德別雷斯基Vicki Podberesky）則辯稱，史德運當時患有妄想症，並沒有預謀或蓄意發動襲擊。然而，史德運當時已購買了從洛杉磯國際機場飛往香港的單程航班，但在抵達香港機場後被捕，並被送回美國接受審判。

當獲悉陪審團作出以上裁決後，亞凱迪亞學區發言人Ryan Foran發表聲明表示，「當我們聽到審判的最新消息時，我們的思緒立即轉向林智崴（William Lin）和林騏安（Anthony Lin），他們在我們的社區留下了不可磨滅的印記。儘管時間已經流逝了八年，但他們依然深深印在我們的心裡。他們的光芒繼續激勵著我們，提醒我們珍惜與所愛之人在一起的每一刻的重要性。 亞凱迪亞高中設有以他們的姓名命名的紀念長凳和牌匾，我們將繼續紀念他們的生命，並誓言讓他們的遺產代代相傳。」

亞凱迪亞 香港 洛杉磯國際機場

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