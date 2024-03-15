8年前震驚聖蓋博谷社區命案終定案 史德運殺妻2姪謀殺罪成

謀殺林氏兄弟，陪審團裁定史德運兩項一級謀殺罪成立。（洛杉磯縣警局提供）

八年前震撼聖蓋博谷社區的亞凱迪亞 高中學生林氏兄弟命案塵埃落定，阿罕布拉高等法院陪審團12日下午裁定，兇手史德運（Deyun Shi）犯有兩項一級謀殺罪，他在2016年1月22日晚殺害16歲的林智崴（William Lin）和15歲的林騏安（Anthony Lin）。當時兩兄弟一人在睡覺、另一人在書房，突然遭到兇手使用斷線鉗（bolt cutters）攻擊。

陪審團還認定，多起謀殺案的特殊情況指控和被告使用致命武器的指控屬實，並判定52歲的兇手在大開殺戒的前一天晚上，曾在附近的拉肯亞達佛林楚奇市（La Cañada Flintridge）的住所襲擊了他當時分居的妻子，犯有一項人身傷害罪。

該陪審團14日（周四）下午回到法庭，開始下一階段的審判，陪審員將被要求確定史德運在犯罪時是否神智正常。如果陪審員認定他神智正常，他可能面臨終身監禁，且不得假釋。

地區檢察官泰穆里（MacKenzie Teymouri）在12日本周二的結案陳詞中告訴陪審員，史德運毆打致死兩名青少年（史德運太太的姪子），是為了報復他已分居的妻子的家人，當時妻子已提出離婚。

但史德運的一位律師波德別雷斯基Vicki Podberesky）則辯稱，史德運當時患有妄想症，並沒有預謀或蓄意發動襲擊。然而，史德運當時已購買了從洛杉磯國際機場 飛往香港 的單程航班，但在抵達香港機場後被捕，並被送回美國接受審判。

當獲悉陪審團作出以上裁決後，亞凱迪亞學區發言人Ryan Foran發表聲明表示，「當我們聽到審判的最新消息時，我們的思緒立即轉向林智崴（William Lin）和林騏安（Anthony Lin），他們在我們的社區留下了不可磨滅的印記。儘管時間已經流逝了八年，但他們依然深深印在我們的心裡。他們的光芒繼續激勵著我們，提醒我們珍惜與所愛之人在一起的每一刻的重要性。 亞凱迪亞高中設有以他們的姓名命名的紀念長凳和牌匾，我們將繼續紀念他們的生命，並誓言讓他們的遺產代代相傳。」