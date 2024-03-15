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林氏兄弟身影 長留亞凱迪亞高中

記者丁曙╱亞凱迪亞報導
快樂男孩林麒安和同學們笑得開心。（亞凱迪亞高中校友提供）
快樂男孩林麒安和同學們笑得開心。（亞凱迪亞高中校友提供）

時光倒轉2016年，林麒安（Anthony Lin），亞凱迪亞高中九年級學生，一個年僅15歲、矮矮胖胖、笑口常開、逗人開心的男孩，1月22日凌晨和他的16歲哥哥林智崴（William Lin）在家中遇害。少年已逝，他們生前的一些圖片猶在，音容笑貎、宛在眼前。

林智崴在亞凱迪亞高中（Arcadia HS）校園，身著黑色西裝，白襯衫打著紅領帶，右手下垂，左手插袋，抿嘴微笑，陽光少年，本來，他可以從這裡走向大學校園。

林麒安穿著一件「我登上了長城」的紀念衫，雙拳撐腰，左肩上架著一隻玩具兔，滿面笑容。人們看到，林麒安的額頭上繫著一根白布條，上面寫著「I Love」（我愛）。他愛同學、愛老師、愛生活、愛世界。人們看到，他和同學去一間快餐館，他擺出一個單腿跪地的弓步姿式，旁邊一位女生抬起一條腿踩著他的左膝蓋，滿面笑容好像是在演戲。人們還看到，他和一位拉丁裔女生的合影，兩人笑得開心，在他的頭頂上飄著一個汽球，上面寫著「Happy」（快樂），正好是他倆當時心情的寫照。每一張圖片都記載了一個生活的瞬間、一段快樂的回憶、一頁校園的歷史、一項永久的記憶。

在林麒安遇難的第二天，他的同學吳丹尼（Daniel Oh）和全家一起前往命案現場獻花致哀。他表示，前一年暑期和林麒安一起參加PSAT輔導班，他特別喜歡開玩笑，在下課休息時間插科打諢，玩笑逗樂讓大家開心。「他說一個笑話，我也說一個笑話，於是我們大家笑聲不斷。」

陽光少年林智崴，此情留待成追憶。（亞凱迪亞高中校友提供）
陽光少年林智崴，此情留待成追憶。（亞凱迪亞高中校友提供）

亞凱迪亞

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