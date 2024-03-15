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當年亞凱迪亞高中校園燭光追思會 悼早逝少年

記者丁曙╱亞凱迪亞報導
亞凱迪亞高中校長Brent Forsee致詞，追悼林智崴和林騏安同學泣不成聲。（本報檔案照，記者丁曙╱攝影）
亞凱迪亞高中校長Brent Forsee致詞，追悼林智崴和林騏安同學泣不成聲。（本報檔案照，記者丁曙╱攝影）

亞凱迪亞高中華裔生林智崴（William Lin）和林騏安（Anthony Lin）兄弟，2016年1月22日（周五）慘遭殺害，當時如同晴天霹靂，全校同學受到極大震撼。25日周一開學後，很多同學自動穿著黑色衣服來到校園，搭建和布置了一座露天靈堂，書寫讚語和奉獻供花，舉辦燭光追思會，痛悼兩位林氏同學。

當年參加悼念活動的張先生回憶說，從下午5時起，學校師生和社區人士陸續來到了校園聚會區，靈堂前的白色橫幅上寫著「深切緬懷林智崴和林騏安同學」，兩側是他們笑容燦然的彩照。靈位前的長案上擺滿了鮮花，四周牆壁上寫滿了學生的讚詞和輓言。人們神情肅穆，面容悲戚，不少女生暗泣拭淚，空氣凝重，每個人都感受到失去同學的悲痛。

時任校長Brent Forsee指出，兩位風華正茂的少年學子，無端地離開了亞凱迪亞高中大家庭，離開了朝夕相處的同學，離開了關愛他們的老師，這究竟是為什麼？到底為什麼？校長泣不成聲，語不成句，學生群低首無聲，女學生們頻頻拭淚，校園在靜寞中響起了陣陣啜泣聲，只有無數點燭光在閃爍。最後校長表示，透過這起不可思議的悲劇，亞凱迪亞高中將會更加團結一致，他相信全體學生會克服當前艱難的時期。

當年亞凱迪亞高中燭光追思會，林智崴生前最要好的同學們不捨離去。（本報檔案照，記者...
當年亞凱迪亞高中燭光追思會，林智崴生前最要好的同學們不捨離去。（本報檔案照，記者丁曙╱攝影）

亞凱迪亞高中家長會當天預備了1000支蠟燭全部發完，仍有很多人沒有拿到。手持蠟燭的出席者相互點亮燭光，彼此溫暖對方，神情肅穆。當校長宣布追思儀式結束時，在將近10分時間內，同學們仍站在原地一動不動，不願離開，還在等待，期盼奇蹟出現，將林氏兄弟重新帶回校園。因為他們太年輕、太無辜，他們應當從這裡走向大學校門，而不是踏上天國之路。

在歷經漫長的八年後，兇手終於伏法，本周被判兩個一級謀殺罪名成立。

燭光追思會上，同學們手持蠟燭神情肅穆悲戚，緬懷林智崴和林騏安同學。（本報檔案照，...
燭光追思會上，同學們手持蠟燭神情肅穆悲戚，緬懷林智崴和林騏安同學。（本報檔案照，記者丁曙╱攝影）

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