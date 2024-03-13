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下載回收計畫App 廢品輕鬆變現免出門

記者趙健／洛杉磯市報導
用戶在註冊帳號後，將會收到44加侖的回收打包袋。（取自Recycle From Home）
用戶在註冊帳號後，將會收到44加侖的回收打包袋。（取自Recycle From Home）

眾所周知，喝完的飲料瓶可以回收「變現」，但一些民眾因為怕麻煩，放棄這樣的機會。好消息是，南加州部分城市居民，可透過一款應用程式App，足不出戶也能賣廢品。

做為為加州試點回收計畫的一部分，Recycle From Home應用程式的便捷回收服務始於2020年，在幫助居民和企業輕鬆處理廢品。用戶只需在Recycle From Home上預約取貨時間，就會有專人上門取走廢品。Recycle From Home會將收集到的空瓶運送至處理中心，稱重計算兌換價值，並透過Venmo、PayPal或郵寄支票的方式將回收款打給用戶。

一位爾灣居民表示，這個App非常方便。她下載軟體並註冊會員後，隔天就收到專用的回收垃圾袋和指南。她按照在打包好空瓶並預約取貨時間後，只需將待回收的包裹放在家門口即可。Recycle From Home取貨後，軟體上會自動顯示空瓶的重量和價格，三至四個工作天後就能收款了。「一箱Costco的瓶裝水，能收回原價50%左右的錢。」

不過，Recycle From Home目前的服務範圍僅涵蓋南加州橙縣的爾灣市、橙市、蘭町聖瑪格麗塔市（Rancho Santa Margarita）市，以及河濱縣的柯洛那市（Corona）。Recycle From Home通過收取10%的服務費，實現商業模式的可持續發展。

除飲料容器外，Recycle From Home還可免費回收廢舊電子產品，如電視機、顯示器、印表機、手機、電腦、網路設備及發電設備等。 需注意的是，由於廢舊的電子產品可能造成環境污染，民眾不能隨意丟棄，否則可能會被罰款。

南加州部分城市的居民可透過Recycle From Home的應用程式在線賣廢品...
南加州部分城市的居民可透過Recycle From Home的應用程式在線賣廢品。（取自Pexels.com）

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