下載回收計畫App 廢品輕鬆變現免出門

用戶在註冊帳號後,將會收到44加侖的回收打包袋。(取自Recycle From Home)

眾所周知,喝完的飲料瓶可以回收「變現」,但一些民眾因為怕麻煩,放棄這樣的機會。好消息是,南加州 部分城市居民,可透過一款應用程式App,足不出戶也能賣廢品。

做為為加州試點回收計畫的一部分,Recycle From Home應用程式的便捷回收服務始於2020年,在幫助居民和企業輕鬆處理廢品。用戶只需在Recycle From Home上預約取貨時間,就會有專人上門取走廢品。Recycle From Home會將收集到的空瓶運送至處理中心,稱重計算兌換價值,並透過Venmo、PayPal或郵寄支票的方式將回收款打給用戶。

一位爾灣 居民表示,這個App非常方便。她下載軟體並註冊會員後,隔天就收到專用的回收垃圾袋和指南。她按照在打包好空瓶並預約取貨時間後,只需將待回收的包裹放在家門口即可。Recycle From Home取貨後,軟體上會自動顯示空瓶的重量和價格,三至四個工作天後就能收款了。「一箱Costco的瓶裝水,能收回原價50%左右的錢。」

不過,Recycle From Home目前的服務範圍僅涵蓋南加 州橙縣的爾灣市、橙市、蘭町聖瑪格麗塔市(Rancho Santa Margarita)市,以及河濱縣的柯洛那市(Corona)。Recycle From Home通過收取10%的服務費,實現商業模式的可持續發展。