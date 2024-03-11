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3月職業移民表B關閉 EB-5不受影響

本報記者／洛杉磯報導
移民局最新更新的3月份綠卡排期關閉了職業移民類別表B。（美聯社）
移民局最新更新的3月份綠卡排期關閉了職業移民類別表B。（美聯社）

移民局最新更新的3月份綠卡排期關閉了職業移民類別表B，申請人無法在表A日期排到前遞交I-485文件，這彷彿給近半年不少類別排期日大幅前進的申請人潑了一盤冷水。

表B僅適用於在美國境內調整身分的申請人。自2016年以來，移民局會根據提交的I-485申請工作量來決定表B的開放時間。若表B開放，優先日早於表B上日期的申請人，可在美提交I-485轉換身分申請，批准後則能拿到工卡和回美證，而最終綠卡的批准則仍需等待表A的排期日。若表B關閉，申請人則需要依照表A的排期日遞交I-485申請。

表B為何會被關閉，究其原因實際上是因為每一個財政年（10月）開始時，移民局會將本財年應該簽發的簽證配額用掉，固開放表B讓申請人提前遞交I-485，合理的分配審批作業時間。而當移民局認為收到的案件已經超過本財年的負荷量後，則會將表B關停。南加移民律師許俊良表示，通常移民局的做法是「大口大口吃，小口小口排」，預先去放出案件遞交名額後，依照現實狀況慢慢審核。

2024新財年，表B從去年10月開啟至今年2月關停，共持續開放了5個月。縱觀歷史，從2016財年首次出現表B開始，該年度表B開放共2個月，2017財年共開放3個月，2018財年一直關閉，2019財年共開放4個月，2020財年共開放6個月，2021財年共開放3個月，2022財年共開放8個月，2023財年共6個月。許俊良表示，通常表B關閉後，一直到新財年到來之前都不會重新開放，加之今年又是大選年，不太可能有特殊變化。

本次關閉表B職業移民類別中，唯一沒有受影響的是符合新政的EB-5投資移民預留區域，在表B開放期間，符合新政的EB-5案件可達到雙遞交的條件，即同時遞交I-526E和I-485，而表B關閉期間，由於目前無排期日，不受時間限制，所以仍然可以同時遞交。許律師表示，EB-5新政的出台一般是預留給集體投資開發的項目，每年3200個名額。而過往舊政EB-5案例目前排期日已經嚴重落後，待審案子太多，而且出現不少投資停顿、金额或人力欺詐的現象。

針對目前EB-3排期日大幅領先EB-2，申請人考慮降轉的情況，許俊良表示，之後想降轉的申請人需要衡量時間點的重要性。在表B關閉前，不少降轉的申請人成功通過EB-3的排期日獲批了I-485，但現在降轉就得等到新財年表B重新開放了，收益並不大，不過現在提早降轉也意味著新財年會比較早拿到獲批資格。

歷年表B開放時間 製表／本報記者
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