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亞太政策峰會聚焦專屬教科書 免費網路平台明年開放

記者劉子為／洛杉磯報導
洛加大專家學者團隊正在為亞太裔美國人研發一本專屬的多媒體教科書。（取自UCLA Asian American Studies Center）
洛加大專家學者團隊正在為亞太裔美國人研發一本專屬的多媒體教科書。（取自UCLA Asian American Studies Center）

亞太裔政策峰會（AAPI Policy Summit）3月8日在洛杉磯加大（UCLA）舉辦，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）等政要、學者、專家出席，共同探討如何從亞太裔視角出發重新構想，通過制定具體解決方案來建立更公平的機構、政策和系統，致力於實現所有人的社會正義。

今年峰會圍繞著高等教育、種族研究、隱性遊民、公民和選民參與，以及其他熱門主題探討，推動跨部門合作。 峰會包含四場由專家小組討論，為觀眾展示他們的研究或工作要點，並與觀眾溝通討論。峰會匯集了立法者、研究人員、社區組織、學生、慈善機構和私營部門領導人，致力於深化亞太裔聯盟建設並投資政策研究，以更好地滿足亞太裔社區的需求。

這次峰會的召開，部分得益於亞洲及太平洋島民公平預算（Asian and Pacific Islander Equity Budget），該預算是由116個社區組織和加州亞裔及太平洋島民立法核心小組（California Asian American & Pacific Islander Legislative Caucus）組成的全州聯盟的成果，他們倡導用這些資金支持加州的亞太裔社群。

峰會第一個議題討論高等教育，亞太美國人高等教育推動協會（Asian Pacific Americans in Higher Education）主席Rowena M. Tomaneng分享了亞太裔接受高等教育的各項數據，以及分析目前的進步和挑戰。她指出，在疫情期間，亞太裔美國人在加州社區大學的入學率暴跌20%，NHPI群體（夏威夷原住民及太平洋島民）在加大系統的代表性不足等等。

Tomaneng表示，目前已有一些法令和政策在幫助亞太裔美國學生，包括州長紐森給加州社區大學和加州州立大學撥放的1600萬元專項基金，用於支持亞太裔美國學生更好地參與高等教育。Tomaneng還指出，她的組織致力於從州級和聯邦政府為亞太裔獲得更多資源，減少針對亞太裔學生的仇恨，為他們打造更公平、更良好的高等教育環境。

洛加大教授Karen Umemoto和作家Abigail Chun共同介紹她們正在為亞太裔美國人研發的一本多媒體教科書，這將是一個免費的網路教育平台，用極具創意的方式，將亞裔美國人的故事帶到更多課堂中。Umemoto教授表示，現下的課堂需要更多學術自由和更多元的表達，這本教科書有助於讓更多人瞭解亞裔美國人及其文化，增加族裔間的理解。

參與教科書設計的作家Abigail Chun指出，為使教學過程生動有趣，這本教科書運用了圖片、視頻、音頻、地圖等多媒體，增強讀者的閱讀體驗。同時，書本中設計了許多互動問題，旨在讓讀者能批判性地閱讀，引發其自身的深度思考。這本書預計在2025年向公眾開放。

本次峰會由洛杉磯加大亞裔美國人研究中心、加州議會亞太裔黨團以及亞太裔事務委員會共同主辦。

亞太裔政策峰會8日在洛杉磯加大舉辦，學者、專家、民選官員共同探討亞太裔美國人的高...
亞太裔政策峰會8日在洛杉磯加大舉辦，學者、專家、民選官員共同探討亞太裔美國人的高等教育現狀。（記者劉子為／攝影）

加州 亞裔 洛杉磯加大

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