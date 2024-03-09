亞太政策峰會聚焦專屬教科書 免費網路平台明年開放
亞太裔政策峰會（AAPI Policy Summit）3月8日在洛杉磯加大（UCLA）舉辦，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）等政要、學者、專家出席，共同探討如何從亞太裔視角出發重新構想，通過制定具體解決方案來建立更公平的機構、政策和系統，致力於實現所有人的社會正義。
今年峰會圍繞著高等教育、種族研究、隱性遊民、公民和選民參與，以及其他熱門主題探討，推動跨部門合作。 峰會包含四場由專家小組討論，為觀眾展示他們的研究或工作要點，並與觀眾溝通討論。峰會匯集了立法者、研究人員、社區組織、學生、慈善機構和私營部門領導人，致力於深化亞太裔聯盟建設並投資政策研究，以更好地滿足亞太裔社區的需求。
這次峰會的召開，部分得益於亞洲及太平洋島民公平預算（Asian and Pacific Islander Equity Budget），該預算是由116個社區組織和加州亞裔及太平洋島民立法核心小組（California Asian American & Pacific Islander Legislative Caucus）組成的全州聯盟的成果，他們倡導用這些資金支持加州的亞太裔社群。
峰會第一個議題討論高等教育，亞太美國人高等教育推動協會（Asian Pacific Americans in Higher Education）主席Rowena M. Tomaneng分享了亞太裔接受高等教育的各項數據，以及分析目前的進步和挑戰。她指出，在疫情期間，亞太裔美國人在加州社區大學的入學率暴跌20%，NHPI群體（夏威夷原住民及太平洋島民）在加大系統的代表性不足等等。
Tomaneng表示，目前已有一些法令和政策在幫助亞太裔美國學生，包括州長紐森給加州社區大學和加州州立大學撥放的1600萬元專項基金，用於支持亞太裔美國學生更好地參與高等教育。Tomaneng還指出，她的組織致力於從州級和聯邦政府為亞太裔獲得更多資源，減少針對亞太裔學生的仇恨，為他們打造更公平、更良好的高等教育環境。
洛加大教授Karen Umemoto和作家Abigail Chun共同介紹她們正在為亞太裔美國人研發的一本多媒體教科書，這將是一個免費的網路教育平台，用極具創意的方式，將亞裔美國人的故事帶到更多課堂中。Umemoto教授表示，現下的課堂需要更多學術自由和更多元的表達，這本教科書有助於讓更多人瞭解亞裔美國人及其文化，增加族裔間的理解。
參與教科書設計的作家Abigail Chun指出，為使教學過程生動有趣，這本教科書運用了圖片、視頻、音頻、地圖等多媒體，增強讀者的閱讀體驗。同時，書本中設計了許多互動問題，旨在讓讀者能批判性地閱讀，引發其自身的深度思考。這本書預計在2025年向公眾開放。
本次峰會由洛杉磯加大亞裔美國人研究中心、加州議會亞太裔黨團以及亞太裔事務委員會共同主辦。
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