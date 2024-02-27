我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阻問鼎白宮 「拯救加州」要5度罷免紐森

近20年未獲利 Reddit申請上市 允許最狂熱用戶購買股票

搶免費午餐？車費糾紛？ 中國走線人聚眾鬥毆

記者邵敏／蒙特利公園市報導
丁胖子廣場上，前方義工分發免費食物，背後是熱鬧的人群，當事人打得難解難分。（取材自目擊者視頻）
丁胖子廣場上，前方義工分發免費食物，背後是熱鬧的人群，當事人打得難解難分。（取材自目擊者視頻）

洛杉磯華人聚居地蒙特利公園市丁胖子廣場附近，農曆春節期間發生華人群毆事件，引起很大反響，目擊者現場記錄完整視頻，衝突場面非常火爆。有人說群毆是為爭奪免費食物，但這種說法很快被闢謠；南加律師分析事發經過，指出這起群毆事件，是車費糾紛導致。

事件發生在2月17日，根據律師劉龍珠提供的消息，當事人是一家三口走線人，被打一方是接送走線人的司機，17日是雙方第二次發生肢體衝突，此前他們曾打過一架。知情者描述，司機先前接送一家三口走線人到洛杉磯，雙方因車費糾紛發生爭執，雙方那時就曾發生激烈衝突。2月17日，走線人前往丁胖子廣場領取免費食物，再次碰到司機，又開始拳腳相加。

從目擊者記錄的視頻畫面，雙方肢體衝突一度失控，不少華人在一旁圍觀，也有人勸架。另一段視頻顯示，打架地前方，有義工在整理準備分發的免費食物，他的背後就是熱鬧人群，正打得難解難分。這起事件引發華人圈熱議，有人認為，華人同胞內鬥，在美國大打出手，丟盡國人的臉。也有人同情，都是可憐的人，在異鄉生活不易所迫。

根據劉龍珠的消息，雙方因車費問題各執一詞。司機指出，接送過程中，客戶提出額外需求，比如前往超市購買東西等，應支付額外費用，但走線人到達目的地後，認為車資太貴，要求減價，雙方討價還價，演變成打架。走線人的說法是，司機要求半路加價，如果不加價，就把他們一家三口趕下車。

劉龍珠認為，雙方維護各自立場的說法互不矛盾，無論哪一種說法屬實，都反映洛杉磯目前的社會現狀。他指出，最近一段時間，走線到洛杉磯的華人很多，接送司機和走線人關於車費的爭吵，幾乎每天都會發生，不少做這行的司機，也是之前的走線人。他們為謀生 ，司機內部「很卷（指競爭激烈）」，接送價格壓得很低，各種矛盾層出不窮。

更重要的是，光天化日發生群架鬥毆，劉龍珠認為，這是洛杉磯地區治安惡劣的集中表現。加州法律明文規定，輕微打鬥，即使沒有人身傷害，也違反刑法第243條輕微打鬥罪，如果罪名成立，最高刑期6個月，罰款1500元；如果嚴重打鬥構成傷害，最高刑期4年，罰款1萬元；如是群毆，構成聚眾鬥毆罪，最高刑期4年，雙罪併罰最高刑期可達8年。

管轄丁胖子廣場的蒙特利公園市警局則指出，暫未接到相關報案。

劉龍珠表示，丁胖子廣場的這起打架事件，三人打一人，已構成聚眾鬥毆罪，依法應受重罰。為何這幾名華人無視法律，眾目睽睽下仍然大打出手，根本原因在於洛杉磯如今的執法環境，已演變成有法不依，縱容犯罪，類似打架事件沒有任何法律責任，打架自由的治安環境，讓人怵目驚心。

劉龍珠正在參選加州第49區共和黨眾議員，他表示，競選的重要原因，就是希望改變這樣的治安環境，如果競選成功，一定會要求相關部門嚴格執法，嚴懲違法犯罪分子，肅清社會風氣。他同時也提到，春節期間本來準備2000份盒飯回饋社會，但聽聞丁胖子廣場的打架群毆事件，決定取消分發免費食物計畫，避免人群聚集，導致類似事件再次發生。

走線 華人 洛杉磯

上一則

愛情教練需求高 起價5000美元

下一則

3月31日起中美直航增至每周50班 盼票價降

延伸閱讀

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點

中美直航增至每周至少80班 洛杉磯或成增班重點
為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆
洛杉磯道奇隊體育場纜車計畫惹爭議 周邊社區憂影響環境

洛杉磯道奇隊體育場纜車計畫惹爭議 周邊社區憂影響環境
今冬積雪不多 未能重演去年大雨

今冬積雪不多 未能重演去年大雨
洛杉磯華埠爆竹跑萬人齊聚 兒童跑吸睛

洛杉磯華埠爆竹跑萬人齊聚 兒童跑吸睛
自稱「上帝之軍」 保守派駕卡車「奪回」邊境

自稱「上帝之軍」 保守派駕卡車「奪回」邊境

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
台灣媒體稱，俞宗明(中)与被告C女(左)合作而变成情侣。（Karat by Lollicup YouTube）

富商砸億元吃嫩模？樂立杯創辦人俞宗明回應了

2024-02-19 20:22
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15

超人氣

更多 >
趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有

趙安吉落水逾1小時才被拉出 牧場應為其丈夫所有
退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤

退休後先從哪個帳戶提款？小心4錯誤
收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費

收到10億元捐款 紐約這家醫學院今後免學費
南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒

南極之旅上船後卻不去南極 挪威遊輪解釋含糊旅客憤怒
曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡

曼哈頓哈林公寓鋰電池爆炸大火 1死17傷 27歲亞裔記者身亡