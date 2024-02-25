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華裔科學家 發現癌症新療法

記者邵敏／洛杉磯縣報導  
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

傳統的癌症治療方法，通常會在殺死癌細胞的同時，為人體帶來巨大的副作用。癌症研究中心希望之城（City of Hope）華裔科學家陳俊瑋（Chun-Wei Chen）帶領的團隊，最新研究發現，兩種細胞表面蛋白共同刺激癌細胞生長，如果破壞它們之間的相互作用，就可以有效阻止癌細胞生長。這項突破性的研發成果，為癌症全新治療方法帶來里程碑式的意義。  

希望之城系統生物學華裔副教授陳俊瑋領導的科研團隊，經過數年努力，新發現一種細胞機制，從而確定兩種細胞表面蛋白整合素αV和β5，它們共同刺激癌細胞生長。科學家認為，如果能成功破壞αV和β5的相互作用，就可以阻止癌細胞生長。  

在進一步的研究中，科學家確定整合素αV的一個區域，稱為β-螺旋槳結構域，正是它在控制αV和β5兩種蛋白質之間的相互作用。在取得關鍵性突破後，陳俊瑋團隊進行大量實驗室實驗與電腦模擬相結合，創建CRISPR（存在於細菌中的一種抗病毒免疫系統）基因編譯技術的強大數位應用，發現精確靶向β-螺旋槳結構域的潛在癌症藥物Cpd_AV2。  

科研團隊將Cpd_AV2作為強有力的候選化合物，並在實驗室中將這種化合物應用於人類癌細胞，從而使整合素αV和β5迅速分離，破壞這兩種蛋白質之間的聯繫，有效阻止癌細胞生長。陳俊瑋表示，Cpd_AV2化合物目前還不是真正的治癌藥物，離最後走向市場的藥物還有一段距離。 

臨床上，研究人員發現整合素αV在多種癌症類型中表現突出，在癌症進展中起到主導作用。數據顯示，3700名乳腺癌、胰腺癌、肝癌、肺癌和腦癌患者中，高水平的整合素αV與不良預後也相關。  

通過擴大開發切斷整合素αV和β5之間聯繫的標靶療法機會，希望之城的突破性科研成果，為癌症治療和藥物研發提供有效的新方法。陳俊瑋指出，這項研究成果揭示蛋白質上具有致癌能力的位點，此前從未被發現，這一突破為腫瘤療法的進步開闢新途徑，是希望之城對抗癌症的重要里程碑，對於未來全新治癌藥物的開發，有著前瞻性的意義。    

陳俊瑋表示，自2019年開始，十幾名團隊成員投入這項科學研究工作中，華裔科學家佔一半，在長達四年多的時間裡，主要成員夜以繼日地研究開發，終於獲得重大收穫。此項科研成果在權威的《自然結構與分子生物學》（Nature Structural & Molecular Biology ）雜誌上發表，陳俊瑋特別提到，文章第一作者Nicole M. Mattson，為此付出無數心血與努力。  

陳俊瑋在國立台灣大學（National Taiwan University）獲得學士、研究生學位，之後在美國獲得博士學位，現任職於希望之城綜合癌症中心研究所。他在接受本報的專訪時提到，華裔科學家正在頂尖的科學研究成果中，扮演越來越重要的角色。

破壞蛋白整合素αV和β5的相互作用，就可以有效阻止癌細胞生長。（陳俊瑋提供）
破壞蛋白整合素αV和β5的相互作用，就可以有效阻止癌細胞生長。（陳俊瑋提供）

癌症 癌細胞 華裔

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