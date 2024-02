報稅季又到 別忘記5項抵扣

2024年報稅,別忘記五大抵扣要點。(美聯社)

報稅 季又將到來,2024年申報時應該注意哪些變動,個人理財公司NerdWallet整理出以下五個重點,包括新增的抵免(tax credit)與扣除(tax deduction)項目與額度。

1.住家環保的獎勵:納稅人在2023年進行過住家改裝的話,今年的報稅最高可以抵免3200元。

2022年通過的「通膨減少法」(Inflation Reduction Act),2032年前的家庭節能改裝,每年都能抵免額。包括節能窗戶、大門、空調,甚至是家戶耗能評估,都能抵免最高1200元。

此外,能源轉用的熱泵、熱水器,與生質燃料爐具還能再抵2000元。兩者都有,總額就能達到3200元。

最後,加裝太陽能板等大工程,當年可以抵免工程費的30%,這部分稱為「住宅乾淨能源抵免額」。今年超過30%的部分還能帶到來年使用。

不過,會計師Craig Chilcote提醒,最關鍵的是,乾淨能源抵免額與家庭節能改裝不能同時使用。

2. 電動車 也能幫你省稅:2023年換購電動車,可以抵免3750至7500元,最關鍵的是,必須有「Form 8936」。2024年才買的,可以選擇2025年抵免,或是要車商直接從車價中扣掉。

3.學貸 利息:2023年底恢復償還學貸,利息最高可抵2500元。

會計師Moira Corcoran提醒,記得要向貸款方索取「Form 1098-E」,證明你的利息超過600元,能夠使用學貸抵免額。另外,就算學貸是由父母代為申請,父母也可以將利息列入抵免額。

4.記得計算列舉扣除額:

2017年生效的「減稅暨就業法」(Tax Cuts and Jobs Act)將標準扣除額提高一倍,因此成為90%納稅人的選項。

但Craig Chilcote提醒,部分納稅人,特別是房屋持有者,與醫療費用沒有補助的退休者,最好還是先試算列舉扣除額。雖然找出收據再一一核對加總很費事,但是這番辛苦可能幫你省下大把鈔票。

5.密切觀察聯邦審議中的子女抵免新制:

「2024年美國家庭暨工人稅收減免法」(Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024),草案仍待參議院同意。一旦實施,子女抵免額將由1600元增加至1800元。

至於已經申報的,國稅局會自動更新資料。還未申報的,可以注意法案是否過關,再進行申報。