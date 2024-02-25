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報稅季又到 別忘記5項抵扣

編譯胡立宗／綜合報導
2024年報稅，別忘記五大抵扣要點。（美聯社）
2024年報稅，別忘記五大抵扣要點。（美聯社）

報稅季又將到來，2024年申報時應該注意哪些變動，個人理財公司NerdWallet整理出以下五個重點，包括新增的抵免（tax credit）與扣除（tax deduction）項目與額度。

１.住家環保的獎勵：納稅人在2023年進行過住家改裝的話，今年的報稅最高可以抵免3200元。

2022年通過的「通膨減少法」（Inflation Reduction Act），2032年前的家庭節能改裝，每年都能抵免額。包括節能窗戶、大門、空調，甚至是家戶耗能評估，都能抵免最高1200元。

此外，能源轉用的熱泵、熱水器，與生質燃料爐具還能再抵2000元。兩者都有，總額就能達到3200元。

最後，加裝太陽能板等大工程，當年可以抵免工程費的30%，這部分稱為「住宅乾淨能源抵免額」。今年超過30%的部分還能帶到來年使用。

不過，會計師Craig Chilcote提醒，最關鍵的是，乾淨能源抵免額與家庭節能改裝不能同時使用。

２. 電動車也能幫你省稅：2023年換購電動車，可以抵免3750至7500元，最關鍵的是，必須有「Form 8936」。2024年才買的，可以選擇2025年抵免，或是要車商直接從車價中扣掉。

３.學貸利息：2023年底恢復償還學貸，利息最高可抵2500元。

會計師Moira Corcoran提醒，記得要向貸款方索取「Form 1098-E」，證明你的利息超過600元，能夠使用學貸抵免額。另外，就算學貸是由父母代為申請，父母也可以將利息列入抵免額。

４.記得計算列舉扣除額：

2017年生效的「減稅暨就業法」（Tax Cuts and Jobs Act）將標準扣除額提高一倍，因此成為90%納稅人的選項。

但Craig Chilcote提醒，部分納稅人，特別是房屋持有者，與醫療費用沒有補助的退休者，最好還是先試算列舉扣除額。雖然找出收據再一一核對加總很費事，但是這番辛苦可能幫你省下大把鈔票。

５.密切觀察聯邦審議中的子女抵免新制：

「2024年美國家庭暨工人稅收減免法」（Tax Relief for American Families and Workers Act of 2024），草案仍待參議院同意。一旦實施，子女抵免額將由1600元增加至1800元。

至於已經申報的，國稅局會自動更新資料。還未申報的，可以注意法案是否過關，再進行申報。

學貸 電動車 報稅

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