我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台積熊本廠開幕 張忠謀：相信能為半導體扮演強大供應靭性角色

汪小菲宣布今年二婚 前妻大S祝福：這次一定要白頭到老

南加華人富豪聚居海濱城市 面臨滑坡危機

記者子為、敏梓、陳開／洛杉磯縣報導
社區到處是施工搶修現場。（世說新聞團隊／攝影）
社區到處是施工搶修現場。（世說新聞團隊／攝影）

帶來連續三天降雨的風暴終於過去，但其所造成的破壞卻剛剛開始。亞裔人口占30%，且有許多華裔名人居住的南加海濱富人城市派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes），受山體滑坡影響，房屋出現裂痕、道路遭到破壞。市府地質包商更表示，山體滑坡現象正在加速，而且未來可能愈來愈快。

工人忙著修復道路破損。（世說新聞團隊／攝影）
工人忙著修復道路破損。（世說新聞團隊／攝影）

世界日報「世說新聞」製作團隊21日走訪當地，可以發現許多地方在施工當中。不少房屋的外牆開裂，房前的草坪完全塌陷，還有的房屋疑似有坍塌風險，被隔離帶層層包圍，不允許民眾靠近。

房屋前草坪出現塌陷。（世說新聞團隊／攝影）
房屋前草坪出現塌陷。（世說新聞團隊／攝影）

居住在該市的前南加大華裔教授Joanna Yiu表示，此次受災較為嚴重的，是該社區的海岸線斜坡地帶。這部分房屋的居民在購房前，政府已通知他們有潛在的山體滑坡風險。Joanna Yiu沒有聽說有華人屋主受到此次災情影響，她補充，雖然該社區有不少華人屋主，但大多數都住在相對安全的一側。

該市市長John Cruikshank表示，2024年多場風暴侵襲過後，當地社區的地面直接爆開（opening up）。有的破洞可達4到5呎寬、20至40呎深，而且洞中還有連日降雨造成的積水，給修復工作造成更大的困難。

目前的修復工作，主要以防止破損進一步惡化為主；通過填埋砂石的方式，阻止持續進行中的山體滑坡造成更大破壞。世報記者試圖詢問正在施工的工人，有關道路道路、房屋遭破壞的情形，對方以工作太忙，婉拒採訪請求。

山體滑坡，導致路面破裂。（世說新聞團隊／攝影）
山體滑坡，導致路面破裂。（世說新聞團隊／攝影）

這場災害，顯然影響當地居民的心情。有一名白人女士，看到世報記者採訪，以「你們不是這裡的居民」為由，請記者趕緊離開。該市的韓裔市議員Paul Seo在20日的市議會中表示，過去幾天，他多次走訪災區，通過與居民交談，他確實感受到許多憤怒情緒。有居民抱怨，為何不在之前工程中採取預防措施。Paul Seo稱，城市遇到的狀況，與數年前不同，近期的降雨量是創紀錄的。目前能做的，就是需要一切可以動用的資源，讓阻攔山體滑坡的工程盡快開工。

其實，山體滑坡問題在該社區常年存在。市府地質包商Mike Phipps在市議會中表示，過去幾十年中緩慢進行的山體滑坡，受近期豐沛的降水影響正在加速，而且未來可能愈來愈快，他對這樣的情形感到十分擔憂。

部分道路破損嚴重被關閉。（世說新聞團隊／攝影）
部分道路破損嚴重被關閉。（世說新聞團隊／攝影）

20日晚的市議會中，多名市民呼籲市政府趕緊採取措施，並請州政府提供幫助。有居民表示，她在該地居住25年，從未見過如此嚴重的自然災害。當前破壞狀況，需要州長紐森提供更多幫助。市府經理Ara Mihranian則表示，市府已向州長紐森發出要求信，請州長宣布當地進入緊急狀態。此舉主要目的，不是要求更多資金上的幫助，而是讓修復工程，得以繞過平時需要層層審批的繁瑣流程，可以盡快開工。

據美國人口普查局（U.S. Census Bureau）數據，派洛斯福德牧場亞裔人口約占30%，家庭年收入約21萬8000元。許多華裔名人在此有房。據澎湃新聞報導，法拉第未來創始人賈躍亭，在該市有多套房產。

市民前往市議會，關切災情進展。（世說新聞團隊／攝影）
市民前往市議會，關切災情進展。（世說新聞團隊／攝影）

復工 華裔 南加大

上一則

旅人教堂損壞嚴重 無限期關閉 逾175場婚禮取消

延伸閱讀

兩隻中國大熊貓 夏末返回聖地牙哥動物園

兩隻中國大熊貓 夏末返回聖地牙哥動物園
超出預估 報告：加州赤字增26%達730億

超出預估 報告：加州赤字增26%達730億
豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態
南加豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態

南加豪雨山體滑坡 海濱社區進入緊急狀態
縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路

縱火案後 華埠社區聯盟要求禁止自駕車上路
疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元

疫期遊民旅館費 聯邦只補助20天 加州要多花3億元

熱門新聞

種參為周杰倫參觀夢工廠時擔任翻譯。（種參提供）

曾為周杰倫當翻譯 華人爆料:富豪生活你想不到

2024-02-18 22:15
正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
河濱一家珠寶店慘遭零元購。（KTLA）

尾隨顧客進店「零元購」 店主這麼做 惡賊秒嚇跑

2024-02-18 15:25
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

華女忘鎖車門痛失8000元 11張銀行卡接連遭盜刷

2024-02-17 11:30
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10

超人氣

更多 >
券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」

券商女員工與上司玩多P 細節病態 夫舉報「多人運動」
在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了

在家工作偷聽太太討論收購…他買賣176萬元股票 要坐牢了
全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這

全美分類收入排行：亞裔均收最高、最會賺的州在這
下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個

下午想吃零食 心臟醫生愛吃這個
川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選

川普挑副手恐出奇招？ 前民主黨的「她」成黑馬人選