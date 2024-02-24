南加華人富豪聚居海濱城市 面臨滑坡危機

社區到處是施工搶修現場。（世說新聞團隊／攝影）

帶來連續三天降雨的風暴終於過去，但其所造成的破壞卻剛剛開始。亞裔人口占30%，且有許多華裔 名人居住的南加海濱富人城市派洛斯福德牧場（Rancho Palos Verdes），受山體滑坡影響，房屋出現裂痕、道路遭到破壞。市府地質包商更表示，山體滑坡現象正在加速，而且未來可能愈來愈快。

工人忙著修復道路破損。（世說新聞團隊／攝影）

世界日報「世說新聞」製作團隊21日走訪當地，可以發現許多地方在施工當中。不少房屋的外牆開裂，房前的草坪完全塌陷，還有的房屋疑似有坍塌風險，被隔離帶層層包圍，不允許民眾靠近。

房屋前草坪出現塌陷。（世說新聞團隊／攝影）

居住在該市的前南加大 華裔教授Joanna Yiu表示，此次受災較為嚴重的，是該社區的海岸線斜坡地帶。這部分房屋的居民在購房前，政府已通知他們有潛在的山體滑坡風險。Joanna Yiu沒有聽說有華人屋主受到此次災情影響，她補充，雖然該社區有不少華人屋主，但大多數都住在相對安全的一側。

該市市長John Cruikshank表示，2024年多場風暴侵襲過後，當地社區的地面直接爆開（opening up）。有的破洞可達4到5呎寬、20至40呎深，而且洞中還有連日降雨造成的積水，給修復工 作造成更大的困難。

目前的修復工作，主要以防止破損進一步惡化為主；通過填埋砂石的方式，阻止持續進行中的山體滑坡造成更大破壞。世報記者試圖詢問正在施工的工人，有關道路道路、房屋遭破壞的情形，對方以工作太忙，婉拒採訪請求。

山體滑坡，導致路面破裂。（世說新聞團隊／攝影）

這場災害，顯然影響當地居民的心情。有一名白人女士，看到世報記者採訪，以「你們不是這裡的居民」為由，請記者趕緊離開。該市的韓裔市議員Paul Seo在20日的市議會中表示，過去幾天，他多次走訪災區，通過與居民交談，他確實感受到許多憤怒情緒。有居民抱怨，為何不在之前工程中採取預防措施。Paul Seo稱，城市遇到的狀況，與數年前不同，近期的降雨量是創紀錄的。目前能做的，就是需要一切可以動用的資源，讓阻攔山體滑坡的工程盡快開工。

其實，山體滑坡問題在該社區常年存在。市府地質包商Mike Phipps在市議會中表示，過去幾十年中緩慢進行的山體滑坡，受近期豐沛的降水影響正在加速，而且未來可能愈來愈快，他對這樣的情形感到十分擔憂。

部分道路破損嚴重被關閉。（世說新聞團隊／攝影）

20日晚的市議會中，多名市民呼籲市政府趕緊採取措施，並請州政府提供幫助。有居民表示，她在該地居住25年，從未見過如此嚴重的自然災害。當前破壞狀況，需要州長紐森提供更多幫助。市府經理Ara Mihranian則表示，市府已向州長紐森發出要求信，請州長宣布當地進入緊急狀態。此舉主要目的，不是要求更多資金上的幫助，而是讓修復工程，得以繞過平時需要層層審批的繁瑣流程，可以盡快開工。