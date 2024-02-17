我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孩子從學校帶回病毒染全家 華人家長1個月感冒4次

27歲無證客販毒屢次被捕 這次法官不准他交保候傳

華女忘鎖車門 痛失現金、11張銀行卡 還慘遭盜刷

記者邵敏／洛杉磯縣報導
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）
陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

洛杉磯縣1名華人女子，日前被竊8000多元財物，包括現金、禮品卡及名牌皮夾等，包內11張銀行卡也被盜賊順手牽羊。此後數日，多張卡陸續被盜刷。造成這樣巨大的損失，只因華女忘記鎖車門，並將財物留在車內，如今後悔莫及。

華人居民陳女士回憶，1月24日晚9時左右，她加班回家很累，因為著急進屋忘鎖車門，汽車當時就停在公寓大樓敞開式的車庫中。被竊財物包括放在車內抽屜中的兩個皮夾，和1瓶貴重香水，紫色BV皮夾以及LV限量版皮夾裡有多達11張銀行卡，2000多元現金、以及幾千元禮品卡，就連汽車保險卡、支票本也被偷，總價值損失約8000多元。

陳女士被盜的LV皮夾裡有現金、禮品卡、以及多張銀行卡。（圖：受訪者提供）
陳女士被盜的LV皮夾裡有現金、禮品卡、以及多張銀行卡。（圖：受訪者提供）

陳女士表示，隔天25日早上開車出門時，她就發現前晚沒鎖車門，但當時還不知道車內財物已失竊。對於忘鎖車門，陳女士解釋，因為此前一直駕駛特斯拉車，離開時可自動上鎖，最近換了新車，再加上當晚又累又急，完全忘記鎖車門這個步驟。

粗心的陳女士兩天後才發現財物已失，根據她的描述，第三天也就是26日上午去機場接機，因為BV錢包是朋友相贈的生日禮物，她心想可以拿著這個包與對方敘舊，沒想到打開車內抽屜時才發現，皮夾已經不翼而飛。仔細分析前兩天行程，陳女士斷定財物是24日晚被偷。

陳女士被盜的紫色BV皮夾是朋友送的生日禮物。（圖：受訪者提供）
陳女士被盜的紫色BV皮夾是朋友送的生日禮物。（圖：受訪者提供）

因為同時被竊11張銀行卡，包括多張信用卡（Credit Card）、借記卡（Debit Card），陳女士趕緊檢查銀行消費紀錄，發現大通銀行（Chase Bank）的一張信用卡，已被連續盜刷4筆，最後一筆491元的消費，因被銀行安全中心及時攔截，未支付成功。同時，一張美國銀行（BOA）的借記卡也被盜刷，一張Venmo借記卡被連續盜刷9次，多筆消費地點指向柯汶那（Covina）地區。

對於這張存有現金的Venmo借記卡，陳女士表示，當初是為與朋友方便分帳辦理，但自從開卡後，她一直無法使用這張卡消費，顯示沒有成功激活；沒想到此次被他人盜取後，竟可以連刷這麼多筆。陳女士說，「這是一個很大的疑點，我至今沒有搞清楚怎麼回事。」

發現財物被竊後，陳女士趕緊聯繫各家銀行，要求凍結被盜卡，避免接下來更多損失，同時報警處理案件。因為沒有鎖車門，導致財物損失慘重，陳女士分享經歷教訓，希望給眾人警示，她說經常將包留在車內，「這是一個非常不好的習慣。」

對於為何包內存放多達11張銀行卡，身為會計師的陳女士表示，因為工作需要，經常攜帶多張卡、以及大量現金與銀行等相關部門打交道，這已成為職業習慣。不過此次遺失的，都是陳女士的個人銀行卡，「我的每張卡都用於不同的消費種類，因為圖方便，我經常把這些卡留在車內，隨時可以使用。」卻沒想到 ，正因為大意，被小偷鑽了空。

信用卡 華人 華女

上一則

銀行卡各有用途折扣 但若太多管理不輕鬆

延伸閱讀

信用卡公司 擬用代碼追蹤槍枝購買

信用卡公司 擬用代碼追蹤槍枝購買
1張掙5毛 2華人涉禮品卡詐欺被捕

1張掙5毛 2華人涉禮品卡詐欺被捕
紐約客談／流氓收費 尚未畫上句點

紐約客談／流氓收費 尚未畫上句點
1張掙5毛 2華人紐約涉禮卡詐欺被捕…「這種卡千萬別買」

1張掙5毛 2華人紐約涉禮卡詐欺被捕…「這種卡千萬別買」
紐約新法上路…嚴防信用卡亂收費 商家須標明這數字

紐約新法上路…嚴防信用卡亂收費 商家須標明這數字
夜店竊醉酒者信用卡 團伙不法獲利42萬

夜店竊醉酒者信用卡 團伙不法獲利42萬

熱門新聞

帳單顯示，稅後消費17.89元，小費18%的建議竟是5.84元，雙倍計算。（受訪者提供）

華人「被」付雙倍小費 店家帳單暗藏心機

2024-02-15 21:10
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

2024-02-10 15:06
遠揚熱愛文學和藝術，儘管生活艱辛，仍不忘尋找生活中的美感。（圖：受訪人提供）

中國學霸「黑」在美國12年 工卡申請6次遭拒

2024-02-13 21:02

超人氣

更多 >
趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說

趙安吉之死…車子怎會掉進池塘？急救中心這麼說
每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州

每年調兩次時鐘實在惱人 拒絕日光節約時間再添一州
「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態

「戰狼」吳京驚傳染愛滋 網友捕獲他真實狀態
泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者

泰勒絲逃過死劫 捐10萬美元給堪薩斯槍擊案受害者
怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃

怕吃太多碳水所以不碰麵？這樣處理就能健康吃