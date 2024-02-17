華女忘鎖車門 痛失現金、11張銀行卡 還慘遭盜刷

陳女士的Venmo借記卡被連續盜刷9次。（圖：受訪者提供）

洛杉磯縣1名華人 女子，日前被竊8000多元財物，包括現金、禮品卡及名牌皮夾等，包內11張銀行卡也被盜賊順手牽羊。此後數日，多張卡陸續被盜刷。造成這樣巨大的損失，只因華女 忘記鎖車門，並將財物留在車內，如今後悔莫及。

華人居民陳女士回憶，1月24日晚9時左右，她加班回家很累，因為著急進屋忘鎖車門，汽車當時就停在公寓大樓敞開式的車庫中。被竊財物包括放在車內抽屜中的兩個皮夾，和1瓶貴重香水，紫色BV皮夾以及LV限量版皮夾裡有多達11張銀行卡，2000多元現金、以及幾千元禮品卡，就連汽車保險卡、支票本也被偷，總價值損失約8000多元。

陳女士被盜的LV皮夾裡有現金、禮品卡、以及多張銀行卡。（圖：受訪者提供）

陳女士表示，隔天25日早上開車出門時，她就發現前晚沒鎖車門，但當時還不知道車內財物已失竊。對於忘鎖車門，陳女士解釋，因為此前一直駕駛特斯拉車，離開時可自動上鎖，最近換了新車，再加上當晚又累又急，完全忘記鎖車門這個步驟。

粗心的陳女士兩天後才發現財物已失，根據她的描述，第三天也就是26日上午去機場接機，因為BV錢包是朋友相贈的生日禮物，她心想可以拿著這個包與對方敘舊，沒想到打開車內抽屜時才發現，皮夾已經不翼而飛。仔細分析前兩天行程，陳女士斷定財物是24日晚被偷。

陳女士被盜的紫色BV皮夾是朋友送的生日禮物。（圖：受訪者提供）

因為同時被竊11張銀行卡，包括多張信用卡 （Credit Card）、借記卡（Debit Card），陳女士趕緊檢查銀行消費紀錄，發現大通銀行（Chase Bank）的一張信用卡，已被連續盜刷4筆，最後一筆491元的消費，因被銀行安全中心及時攔截，未支付成功。同時，一張美國銀行（BOA）的借記卡也被盜刷，一張Venmo借記卡被連續盜刷9次，多筆消費地點指向柯汶那（Covina）地區。

對於這張存有現金的Venmo借記卡，陳女士表示，當初是為與朋友方便分帳辦理，但自從開卡後，她一直無法使用這張卡消費，顯示沒有成功激活；沒想到此次被他人盜取後，竟可以連刷這麼多筆。陳女士說，「這是一個很大的疑點，我至今沒有搞清楚怎麼回事。」

發現財物被竊後，陳女士趕緊聯繫各家銀行，要求凍結被盜卡，避免接下來更多損失，同時報警處理案件。因為沒有鎖車門，導致財物損失慘重，陳女士分享經歷教訓，希望給眾人警示，她說經常將包留在車內，「這是一個非常不好的習慣。」

對於為何包內存放多達11張銀行卡，身為會計師的陳女士表示，因為工作需要，經常攜帶多張卡、以及大量現金與銀行等相關部門打交道，這已成為職業習慣。不過此次遺失的，都是陳女士的個人銀行卡，「我的每張卡都用於不同的消費種類，因為圖方便，我經常把這些卡留在車內，隨時可以使用。」卻沒想到 ，正因為大意，被小偷鑽了空。