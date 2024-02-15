安珀警報 源起30年前

加州高速公路巡警局管理安珀警報系統。（CHP官網）

安珀警報是加州 尋找失蹤人口的廣播緊急應變警報，也是執法機構和媒體廣播公司之間的自願合作夥伴關係。該計畫利用最新的工具和資源來快速向公眾通報被綁架／被帶走的兒童。該計畫的重要性推動了對開發技術和戰略夥伴關係的持續需求，以幫助最脆弱的親人安全歸來。

加州的安珀警報以全國安珀計畫為藍本，該計畫始於1996 年，距今已近30年，當時9歲的女孩安珀•哈格曼(Amber Hagerman) 在德州 阿靈頓的住家附近被綁架並慘遭殺害。她的死對社區產生了重大影響，促使執法機構和德州無線電管理人員協會制定緊急警報計畫，以幫助找回被綁架的兒童。

2002 年，加州議會第415號議會法案（《政府法典》第 8594 條）簽署成為法律，規定在全州範圍內實施安珀警報計畫，並責成加州公路巡邏局（CHP）作為所有安珀警報的全州協調員。

安珀警報有一套標準，啟動安珀警報必須滿足以下條件：

1.確認發生了綁架事件或兒童被任何人帶走，包括但不限於有監護權的父母或監護人。2.受害人年齡在17歲以下，或已證明有精神或身體殘疾的人。3.受害人面臨嚴重人身傷害或死亡的迫在眉睫的危險。4.有資訊表明，如果向公眾傳播，將有助於受害者的安全返回。