我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

爸送外賣沒熄火 華童被偷車賊連人帶車擄走

Nvidia差多少才能當全球市值一哥？前10大排行一次看

安珀警報 源起30年前

洛杉磯訊
加州高速公路巡警局管理安珀警報系統。（CHP官網）
加州高速公路巡警局管理安珀警報系統。（CHP官網）

安珀警報是加州尋找失蹤人口的廣播緊急應變警報，也是執法機構和媒體廣播公司之間的自願合作夥伴關係。該計畫利用最新的工具和資源來快速向公眾通報被綁架／被帶走的兒童。該計畫的重要性推動了對開發技術和戰略夥伴關係的持續需求，以幫助最脆弱的親人安全歸來。

加州的安珀警報以全國安珀計畫為藍本，該計畫始於1996 年，距今已近30年，當時9歲的女孩安珀•哈格曼(Amber Hagerman) 在德州阿靈頓的住家附近被綁架並慘遭殺害。她的死對社區產生了重大影響，促使執法機構和德州無線電管理人員協會制定緊急警報計畫，以幫助找回被綁架的兒童。

2002 年，加州議會第415號議會法案（《政府法典》第 8594 條）簽署成為法律，規定在全州範圍內實施安珀警報計畫，並責成加州公路巡邏局（CHP）作為所有安珀警報的全州協調員。

安珀警報有一套標準，啟動安珀警報必須滿足以下條件：

1.確認發生了綁架事件或兒童被任何人帶走，包括但不限於有監護權的父母或監護人。2.受害人年齡在17歲以下，或已證明有精神或身體殘疾的人。3.受害人面臨嚴重人身傷害或死亡的迫在眉睫的危險。4.有資訊表明，如果向公眾傳播，將有助於受害者的安全返回。

加州 德州

上一則

世說新聞╱九旬台灣阿嬤當女主 影片提名奧斯卡

下一則

聖蓋博周末鬧元宵 燈會吸睛

延伸閱讀

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長

3獨立風暴14日起陸續襲北加 降雨豐沛 供水量穩定成長
亞州無證客大增 雷克怪罪德州州長

亞州無證客大增 雷克怪罪德州州長
加州推出「防攀爬」新圍牆 阻止從墨西哥越境

加州推出「防攀爬」新圍牆 阻止從墨西哥越境
K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬

K到12年級 加州私校平均學費52萬 矽谷最貴私校每年學費近6萬
洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

洛城新語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機
金山人語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

金山人語／1號提案 恐無法拆彈遊民危機

熱門新聞

洛城新語／AI硬體三巨擘 均來自台灣

2024-02-08 01:16
中華航空8日推出春節優惠促銷，折扣8%到12%不等。（圖：華航提供）

華航春節促銷8日起跑 洛城台北最便宜機票805元

2024-02-07 01:20
失蹤女孩黃麗菲11日被找到，宣告已經死亡。（取自家人的聲明）

洛城華女雪山失聯7天後 遺體在瀑布上游被找到

2024-02-11 21:28
女孩最後被發現的地方，位於雪山瀑布間的懸崖峭壁上。（家人、朋友提供）

華女雪山遇難 遺體在瀑布懸崖間 旁邊沒路...

2024-02-12 19:11
大雪覆蓋的車上，寫著「平安」兩個字。（受訪者提供）

華女雪山失蹤已近3天3夜 大雪覆蓋的車上寫著這兩個字

2024-02-07 16:31
莉莉回到上海，看到熟悉的擁擠人群，困惑究竟何處是家。（記者邵敏／攝影）

何處是家／害怕有遺憾…她放棄綠卡回中國難題更多

2024-02-10 15:06

超人氣

更多 >
擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市

擠下Trader Joe's 這3家成為美國人最愛超市
最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光

最美港姐拒豪門嫁窮小子13年 真實婚姻現況曝光
大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價

大麥克套餐18元吃不起壞業績 麥當勞承諾將注重平價
酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷

酋長隊超級盃冠軍大遊行驚傳槍擊 1死9傷
名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？

名歌手胃癌離世 哪些是早期症狀？