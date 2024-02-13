首辦境內續簽試點名額多 申請人受益

符合條件的申請人只需要在官網提交DS-160表格，個人資料以及支付205元申請費，將護照等材料郵寄到指定地點即可。（取材自travel.state.gov）

H1-B境內續簽首批試點計畫開放以來，目前兩萬名額並未出現搶號現象，不少目前暫未滿足條件的申請人期盼若名額充足，移民局 之後是否會考慮開放給在其他國家簽發過的申請人。

大多數持有工作簽證 的中國大陸人一般都是在回國後，到美國駐中國領事館續簽，而且這類申請人基數甚多。對於新政的出台以及目前的情況抱有很大期待，希望盡快能開放境內續簽的資格。律師許俊良表示，移民局新政的最終目的，應該是想解決處理簽證速度趕不上申請人預約速度的情況。移民局應該會根據這次試點的處理速度，和申請狀況來衡量可行性，假設作業允許，未來開放更多其他國家申請人的可能性極大。

許俊良補充說，眼下美國移民偷渡的浪潮嚴峻，如果政策過度優惠新來移民，本身就在這邊工作的老移民可能會出現反對浪潮。今年剛好是選舉年，拜登 政府又不太可能出台利好美中關係的政策，從保守的層面來看，中國大陸人想享受境內續簽可能還需等待一段時間。

而針對境內續簽是否還會被審查或者要求面簽的情況，許俊良說，如果移民局對申請人的信息產生疑慮，比如工作狀態有變動等，有可能要求補件。一般情況下工作簽證持有者之前如果出現問題，也已經在海外領事館和入境海關時經歷過了審查。境內續簽本來就是為了提供方便，事實上在2004年之前，美國是允許在美國境內續簽工作簽證的。在2001年發生911事件之後，才加強了對入境外國人的審查。

如果美國政府能夠逐漸恢復該政策，將對工作簽證持有人帶來很大的益處。不過美國領事館事務局（Bureau of Consular Affairs）簽證服務副秘書Julie Stufft此前表示，該政策想要全面實施，雖不需要擬定新法律，但需要增加新的分支部門和人手，也是一項挑戰。