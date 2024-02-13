H1B相關費用漲逾千元 「空降」政庇項目費用恐惹議

美國移民局推出費用調整細則，其中H-1B、O1等工作簽證新增「政庇項目費用」。（美聯社）

美國移民局 （USCIS）近日公布了H1B工作簽證 抽籤新規則，今年實施按人頭為準的「一人一名額」抽籤制，避免抽籤規則被濫用，基本有利於華人申請人。與該新規幾乎同時出爐的，還有職業相關移民、簽證費用調漲，其中H-1B工作簽證費用上漲尤其明顯。有移民律師估計，大公司辦理職業移民，每人費用上漲超過千元，包括新增的「政庇項目費用」（Asylum Program Fee），「感覺職業移民被針對」。

根據美國移民局近日公布的移民費用調整細則，對大部分表格的申請都進行調漲。其中最引人矚目的一點，是今年4月1日開始，I-129和I-140表格申請人需要繳納的「政庇項目費用」。這兩個表格通常是H1B工作簽與EB2、EB3職業移民需要提交的表格。根據這份細則，大公司（25人以上）的每位申請人需要繳納600元，小公司則需要繳納300元。非營利組織豁免。

移民局對這項新增的政庇費用做說明，其中寫道，今年開始，H-2A農工移民、H-1B工作簽證以及O-1特殊人才都需要繳納這筆費用。「這筆費用將用於處理政治庇護 申請，可以避免動用納稅人的稅款。政治庇護沒有申請費。」

除了新增「政庇項目費用」，移民局調漲的費用，還包括I-129表格申請費上漲280元，加速申請費（premium processing fee）上漲305元。算下來，大公司為雇員申請職業相關的工作簽證或綠卡，申請每人上漲超過1000元，小公司則超過600元。此外，從明年開始，H-1B註冊費（registration process fee）也將上漲，從每人10元上升為215元，暴漲2050%。除職業移民的申請階段，即提交140表格時的費用上漲外，後期的485表格提交，即調整身分申請，也從1140元每人上漲至1440元，上漲300元。

南加州資深移民律師許俊良介紹，本次新增加的「政庇項目費用」，「感覺很像是職業移民被針對了。」因為I-129和I-140差不多都是職業移民需要遞交的表格。許俊良表示，按理說移民局增加費用需要通過立法程序，而不是隨意添加。例如多年前在職業移民申請中增加「競爭法費」，是兩院通過立法後，移民局才添加的。如今這筆不菲的「政庇項目費用」，沒有經過立法過程，而是直接「空降」，恐怕會引起民間團體對移民局的提告。許俊良介紹，不過費用新規要在4月才開始實行，法律訴訟一定要有受害者，因此對移民局的提告，可能不會立刻出現。

當被問及對職業移民增加「政治庇護費用」，是否與近幾年來美尋求政庇的人數激增有關，許俊良說，「有可能。」來美尋求庇護的民眾近幾年大幅上漲。根據移民局，2022財年美國接到23萬9000份政庇（affirmative asylum）申請創下紀錄，2021財年只有6萬2800份。而2023財年再創新高，有45萬4000份政庇申請。

對於此次移民局的費用大漲，許俊良表示並不驚訝。他說，移民局已經很多年沒有調漲收費。考慮到通貨膨脹，公司給員工的薪水也水漲船高，這樣幅度的漲價還是可以接受。