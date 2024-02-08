洛縣華女雪山失蹤3天 只找到車 引擎蓋寫著「平安」

除了當局的專業搜救隊外，不少華人前往事故地參加救援。（受訪者提供）

22歲的洛杉磯華人 女孩黃麗菲（Ada），2月4日（周日）獨自爬上雪山，失聯至今已近三天三夜。搜救行動還在進行中，疑似黃麗菲失蹤前留下的汽車在登山路口被找到，大雪覆蓋的車身上，寫著大大的「平安」兩個字，人們等待女孩能夠平安歸來。

大雪覆蓋的車上，寫著「平安」兩個字。（受訪者提供）

黃麗菲是洛杉磯縣艾爾蒙地 市（El Monte）居民，4日下午2時左右，她獨自徒步登上聖蓋博山脈的Mount Baldy，罕見的暴風雨天氣也正是在那天猛烈襲擊南加地區。女孩最後一次發出短信是在當天下午4時多，此後再沒有消息。Mount Baldy海拔1萬呎，自4日以來降雪量已超過24吋，氣溫極端寒冷，黃麗菲的失聯牽動著每個人的心。

5日（周一）凌晨2時30分左右，聖伯納汀諾縣警局西谷（West Valley）派出搜救隊，開始在女孩失聯的地方尋找，沒有結果；6日（周二），救援人員冒著大雪繼續搜尋，但山上出現雪崩，救援隊不得不停下腳步，留在步道起點，等待安全情況下繼續搜索；7日（周三），山上大霧，積雪很深，雪崩封路，有關報導指出，航校已安排直升機，加入救援隊伍。

所有親友不放棄搜尋

表姊Ally表示，這是黃麗菲第一次前往Mount Baldy徒步，她相信表妹出發前，身上應該帶著乾糧、保暖衣物，「因為她之前每次出去玩都會帶著，她會給自己保暖，也一定會給自己買全套裝備。」Ally說，這幾日全家人的情緒都處於緊繃狀態，但每個人都很堅強，抱著希望，「所有朋友，熟悉的不熟悉的人，都在幫忙尋找，我們一直在努力，沒有人放棄。」

黃麗菲最後失聯的地方，搜救人員找到一輛汽車，疑似是她的車輛，尚未得到家人的證實。從現場照片來看，這是一輛銀色賓士車，孤零零地停在雪地裡，車身已被厚厚的大雪覆蓋，有人在引擎蓋上寫了醒目的「平安」兩個中文字，人們等待汽車主人的歸來。

許多志願者加入救援

過去幾天，除了專業搜救隊外，不少華人也前往事故發生地參加救援，志願者楊凡就是其中一名。6日上午，楊凡開車到達Mount Baldy山區，天空飄著鵝毛大雪，他在現場見到失蹤女孩的家人、朋友、警局搜救隊以及自發性前來的多名華人志願者。

楊凡說，因為山中天氣惡劣，救援行動極為困難，他和幾名志願者負責在登山步道入口處，接應下山的救援隊。也就在那裡，楊凡看到這輛車，停在厚厚的雪地裡，志願者開始清理車輛周圍的積雪。他們說，女孩如果很快回來的話，她就能開自己的車了。

楊凡回憶，在自己徒步登山參加救援的路上，碰到當地一位非華裔人士，對方問「你認識這名失蹤的女孩嗎？」楊凡回答說：「我不認識，但我和她都是華人。」當天中午12時左右，楊凡和其他一些志願者離開現場，因為救援隊稱山中發生雪崩，情況危急，不得不暫停搜救，但他們不會放棄。

天氣惡劣千萬別登山

聖伯納汀諾縣警局6日表示，惡劣的天氣已將這座山埋在雪中，資源已達到極限，迷路的旅行者需要等待很長時間才能獲得幫助，雪崩的風險也延長救援工作的時間。當局強烈敦促所有人，惡劣天氣期間遠離並避免進行山地活動，Mount Baldy冬季徒步旅行存在嚴重的危險性。據悉，2023年幾名旅行者在該地區徒步被發現死亡，其中包括65歲的英國演員Julian Sands。