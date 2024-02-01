亂丟舊家電違法 可上網查回收站
廢舊電子產品與一般垃圾不同，不能隨意丟棄在私人或公共場合，這屬於違法行為。這類電子廢棄物若不恰當處理，則會造成環境污染。其實在南加州，處理廢舊電子產品有多種辦法，甚至有免費上門取貨服務，十分便利。
處理電子廢物的機構，分為政府和民間組織兩種。在洛杉磯縣，每個月都會有政府部門在不同地區舉辦廢舊電子產品回收活動。例如2月3日在哈仙達岡就有一場回收活動，地點為1600 Pontenova Avenue，上午9時開始。除電子產品，還可以回收家庭有害廢物如不用的汽車機油等。3月2日，該活動將在鑽石吧舉行。更多洛縣政府舉辦的廢棄物回收活動，可以在其網站查看https://pw.lacounty.gov/general/enotifyCalendar/Calendar.aspx/。
除洛杉磯縣舉辦的回收活動外，每個城市也不定期舉行類似回收活動，民眾可以關注各城市官網信息。地方政府還會與一些環保組織合作，進行電子廢物回收。例如聖蓋博市「Tech Wast Recycling」合作，為民眾提供免費上門取貨服務，只要撥打866-637-6814即可。
加州回收項目「Cal Recycle」與地方回收站合作，民眾可以將廢棄電子產品交給這些地方回收站。在「Cal Recycle」網站直接輸入城市名稱或郵編，就可以跳出附近的參與該項目的回收站。不過民眾在前去之前，最好打電話確認回收站的營業時間和回收要求，以免白跑一趟。網站為https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/。
如果覺得在政府官網上尋找麻煩，最簡單的電子產品處理辦法，就是在谷歌搜索「recycling center near me」，即可跳出家附近的回收站，十分方便。
除政府組織，民眾還可以將狀況完好的電子產品捐給慈善組織，如Goodwill。Goodwill接受的物品很廣泛，包括珠寶、工藝品、書籍、毯子、衣物及電子產品等。但對其中一些物品的型號、款式有要求。例如電視機只接受平板電視，老式的「大屁股電視」不接受。
一些商家如Staples也有回收項目。對於個別類型的電子產品，還有小額現金獎勵。如捐贈一台粉碎機，可以獲得五元獎勵，捐一個打印機墨盒，可獲得2元獎勵。
在加州，隨意丟棄電子產品、家庭有毒廢棄物都屬於違法行為，最高可處千元罰金。在洛杉磯縣，還設有熱線，鼓勵民眾舉報隨意丟棄的行為。
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