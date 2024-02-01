亂丟舊家電違法 可上網查回收站

廢舊家電不要亂丟，可以送至回收站。（Pexels）

廢舊電子產品與一般垃圾不同，不能隨意丟棄在私人或公共場合，這屬於違法行為。這類電子廢棄物若不恰當處理，則會造成環境污染。其實在南加州 ，處理廢舊電子產品有多種辦法，甚至有免費上門取貨服務，十分便利。

處理電子廢物的機構，分為政府和民間組織兩種。在洛杉磯 縣，每個月都會有政府部門在不同地區舉辦廢舊電子產品回收活動。例如2月3日在哈仙達岡就有一場回收活動，地點為1600 Pontenova Avenue，上午9時開始。除電子產品，還可以回收家庭有害廢物如不用的汽車機油等。3月2日，該活動將在鑽石吧 舉行。更多洛縣政府舉辦的廢棄物回收活動，可以在其網站查看https://pw.lacounty.gov/general/enotifyCalendar/Calendar.aspx/。

除洛杉磯縣舉辦的回收活動外，每個城市也不定期舉行類似回收活動，民眾可以關注各城市官網信息。地方政府還會與一些環保組織合作，進行電子廢物回收。例如聖蓋博市「Tech Wast Recycling」合作，為民眾提供免費上門取貨服務，只要撥打866-637-6814即可。

洛杉磯縣政府官網羅列近期舉行廢舊電子產品回收活動的時間與地點。（取自洛縣官網）

加州回收項目「Cal Recycle」與地方回收站合作，民眾可以將廢棄電子產品交給這些地方回收站。在「Cal Recycle」網站直接輸入城市名稱或郵編，就可以跳出附近的參與該項目的回收站。不過民眾在前去之前，最好打電話確認回收站的營業時間和回收要求，以免白跑一趟。網站為https://www2.calrecycle.ca.gov/Electronics/eRecycle/。

如果覺得在政府官網上尋找麻煩，最簡單的電子產品處理辦法，就是在谷歌搜索「recycling center near me」，即可跳出家附近的回收站，十分方便。

除政府組織，民眾還可以將狀況完好的電子產品捐給慈善組織，如Goodwill。Goodwill接受的物品很廣泛，包括珠寶、工藝品、書籍、毯子、衣物及電子產品等。但對其中一些物品的型號、款式有要求。例如電視機只接受平板電視，老式的「大屁股電視」不接受。

一些商家如Staples也有回收項目。對於個別類型的電子產品，還有小額現金獎勵。如捐贈一台粉碎機，可以獲得五元獎勵，捐一個打印機墨盒，可獲得2元獎勵。

在加州，隨意丟棄電子產品、家庭有毒廢棄物都屬於違法行為，最高可處千元罰金。在洛杉磯縣，還設有熱線，鼓勵民眾舉報隨意丟棄的行為。