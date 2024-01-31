H1B抽籤大改變 以「人」為準 有利華人

美國移民局（USCIS）30日突然宣布H1B工作簽證抽簽規則有重大改變。（本報資料照片）

美國移民局 （USCIS）30日突然宣布H1B工作簽證 抽簽規則重大改變，將以往按照公司申請改變為按照申請人為準的申請辦法，旨在打擊一人多抽，濫用抽籤規則的情況。

根據美國移民局的消息，即將到來的2025財年H1B簽證抽籤，將以「受益人」為中心。在過去的抽籤申請中，一個受益人若有多家公司的Offer，就可以以公司為單位遞交多份申請，中籤概率就會大大增加。根據移民局，近幾年，該抽籤規則存在可能被濫用的情況。例如一個受益人可以找多個公司增加中籤概率，造成了抽籤的不公平性。

從今年3月開始的抽籤規則，不管受益人有幾家公司贊助抽籤，都只能提交一份申請。因此所有提交申請的受益人，中籤概率相同。當受益人中籤後，再提交相應的贊助公司資料。

此外，今年開始，每個受益人在提交申請資料時，必須提供合法的護照等其他有效旅行證件，每人僅能提供一份證件。

2025財年H1B抽籤從東部時間今年3月6日中午開始，至東部時間3月22日中午截止。受益人或其代理人需網上註冊進行抽籤申請。

此外，移民局還公布了相關費用的調整，從明年開始進行申請費的變動。其中H1B註冊費用上漲最高，由原來的每人10元上升為215元，暴漲2050%。不過今年的註冊費用仍是10元，該費用將在明年上漲。

對於此次H1B抽籤規則的重大轉變，移民局主任Ur M. Jaddou說，「我們一直想辦法增進H1B註冊的公平性，打擊可能的詐騙，並提高處理案子的效率。該決定可以提高受益人或申請人在申請註冊階段完全實現電子化。」

南加州移民律師許俊良認為，移民局的此次抽籤規則改動對大部分「老實」的申請人是好的。去年80多萬的抽籤申請中，事實證明有很多名額浪費了，導致第二次抽籤。如今的規則改動可以減少民眾的投機取巧心理，提高抽籤的有效性。其中H1B註冊費提升也將有助於打擊一人多抽的情況。新增加的護照等證件提交規則，則進一步深度保證一人一籤，避免個人利用多國籍占用多個抽籤名額。

對於此次移民局規則的變動，其實許律師早有預料，因為該規則變動早在去年10月就公示徵集民眾意見。而選擇在1月底才正式公布，甚至有點「晚」。不過許俊良認為移民局稍晚公布可能也是對策之一，讓民眾來不及反應，避免產生新的投機取巧「對策」。