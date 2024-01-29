年節展抽獎重頭戲好嗨 中獎名單近日公布
世界日報年節展，28日重頭戲之一，是抽獎環節。此次抽獎採用線上隨機抽獎，有在場觀眾自願上台協助，互動氣氛熱烈。有兩名中獎者恰好在現場。詳細中獎名單，將於近日刊登在世界日報報紙、世界日報App、世界新聞網及世界日報社群平台。世界日報專員，也將就中獎者信息，通過電話或郵箱進行核實。
今年年節展首次採用線上抽獎，中獎號碼會立即呈現在主舞台大屏幕上，展現抽獎的時實、公正與公開。為讓大家能夠積極參與，還鼓勵現場觀眾上台「喊停」，讓現場氣氛一浪高改過一浪。今年的大獎獎品包括迪士尼樂園門票、夏威夷或墨西哥Los Cabos兩人度假遊輪票、華航贊助的台北至洛杉磯來回經濟艙機票等豪華大禮，還有最令人期待的洛杉磯至台北往返豪經艙機票等。
有兩名現場觀眾，分別獲得H Mart的500元和200元現金禮券。獲獎者分別是來自阿罕布拉市的鄧女士，以及洛杉磯的Judy Cheng。鄧女士表示，多年來參加世界日報年節展，這是她首次獲獎，也是在現場領獎。當天鄧女士全家五人在現場觀看表演及抽獎。中獎讓他們全家人都很興奮，希望為2024年龍年帶來好運。
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