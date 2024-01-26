洛縣華人收假郵局簡訊 信用卡遭盜刷

銀行警告郵件，指出信用卡在迪士尼樂園消費777元。（受訪者提供）

詐騙方式層出不窮，讓人防不勝防，洛杉磯縣華人 最近收到自稱美國郵政 局（USPS）的短信，指包裹逾期未收，需要提供更多信息，同時還需支付幾毛錢的郵費欠款。在對方一步步誘導下，華女輸入個資，沒想到幾天後信用卡 就接連被盜刷，後悔莫及。

聖蓋博谷華人李女士，去年12月27日收到一則自稱來自郵局的短信，內容顯示有個快遞無法送達，因收件人地址信息不完整。李女士說自己剛看到這條消息時，根本沒有察覺任何不對，「因為我一直有網購，很多商品寄到家中，一些是從海外郵寄過來，我當時就認為可能是其中一個包裹。」

按照短信提示，李女士嘗試點擊其中鏈接，但手機操作不成功，她又根據提示複製網址進入網站。李女士表示，網站顯示跟郵局官方網站一模一樣，「設計非常高明」，因此她沒有疑心，繼續按提示操作。頁面顯示，因包裹滯留導致郵資欠費幾毛錢，需補足費用後才可送達，並提示需輸入完整的收件人地址。

對於要求重新輸入家庭地址，李女士有些疑問，「我的收貨地址每次填寫都很仔細，從未發生過因地址問題無法送貨。」不過，對方只要求補足幾毛錢郵資，李女士認為不會為這麼少的錢詐騙，她很快消除疑慮，繼續按照提示步驟操作。為支付欠款郵資，李女士輸入信用卡資料，包括卡片號碼、三位數CVV安全碼、家庭住址、個人電話等。在輸入訊息的過程中，她說網站一直顯示卡號不對，接連輸了3遍最後才成功。

在按照要求一步步完成作業後，李女士沒想到兩天後的12月29日，她突然收到銀行發來的警告郵件，指出她的信用卡在迪士尼樂園消費777元。李女士趕緊回覆，否認有這筆消費。因為人在外地旅行，隨身只帶著這張信用卡，「如果卡被停用，接下來幾天的日常消費將成大問題，我當時就與銀行工作人員溝通，決定暫時不凍結這張卡。」

幾天後，李女士的信用卡接連被盜刷，先後顯示亞馬遜網站有三、四筆購物消費，分別從幾十元到數百元不等。意識到問題的嚴重性，為避免接下來的更多損失，李女士致電銀行，這次她要求馬上凍結這張信用卡，幸虧發現及時，銀行沒有批准這些支付通過。