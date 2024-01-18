北嶺地震30周年／僑領楊賢怡憶當年：感覺天要塌了

北嶺大地震後，當地騎樓建築被震塌，停在底層的汽車被覆蓋壓垮。（檔案照，記者丁曙／攝影）

1月17日是洛杉磯 地區北嶺地震 （Northridge Earthquake）發生30周年。這場規模6.7大地震造成57人死亡、9000名居民受傷，250億美元的損失。最初報告有57人死亡，但一年後的研究確定死亡人數72人，其中包括死於與地震有關的心臟病 人。

北嶺大地震後，間歇的餘震不斷，人們不能睡在屋裡，在社區草坪上搭起了帳篷過渡。（檔案照，記者丁曙／攝影）

居住在北嶺震央附近社區的前僑務委員、玉山科技協會前理事長楊賢怡感嘆「刧後餘生」。他說，不經意間時光流逝30年。當年的今天清晨4時31分此地發生了強烈地震，事後測出，「震央北嶺（Northridge)就在我家地底下」。

楊賢怡回憶，當天正逢紀念黑人領袖金恩的假日（星期一）前一天，全家四人赴橙縣朋友家晚宴，半夜才回到家，睡不到幾小時忽然天搖地動，而且能夠感覺到是上下震動不是左右晃。他說，地震第一次開始只有不到30秒，但是覺得有一、兩分鐘，「真是感覺天快要掉下來了」。

他下意識趕快衝到兩個孩子的房間叫他們起床，慌亂中全家四人從樓上跑到樓下奪門而出，全部跑到汽車裡面，這時餘震不斷，再回到家中看看，大門的鎖心已經被震斷，門也不能鎖了，從客廳到房門口的走道上全是被震碎的雜物。驚魂稍定後回想，地震搖晃時所有牆上書架及廚房櫥櫃的東西不是掉下來，而是飛出去墜地，才想到平時這些東西都沒有固定。

此時餘震不停，似乎世界末日來臨，坐在車中明顯的感覺到大地還在持續搖晃。他準備從車庫中拿些東西，但車庫門也打不開了。這時好心的鄰居手持工具過來，幫忙將每一家的瓦斯口鎖緊，以免漏氣造成火災。這時聽到消防車喇叭發出尖叫聲，直到天亮都沒停，應該整個區域災情慘重。稍後從手提收音機中聽到新聞播報，才知道地震就在自家住的這區域，附近大學城的一幢四層樓公寓從頂樓壓到下面，死傷好幾十人，是災情最嚴重的地方；此外，14號公路和5號連接的轉換天橋全部倒塌。當時有一位洛杉磯警察局老警員騎摩托車去上班，在此處墜落喪命。

北嶺大地震後，當地超市大排長龍，警車現場維安，防範哄搶。（檔案照，記者丁曙／攝影）

楊賢怡緊接著想到民生問題，就開車去超市。這時超市已經開門，所有瓶裝水、牛奶、飲料都免費供應，直到庫存用罄，現在也想不起來頭幾天怎麼過的，反正整個區域就像被空襲以後滿目瘡痍，大家都睡在車上好幾天。倒是鄰居們充分發揮了互助精神，互相幫忙，互通有無，發揮守望相助精神，不到兩天的時間全國已經動員起來，所有的救災物資都已經抵達，所以食物鏈並沒有斷。

緊接著，聯邦急難救災總署（FEMA）從全國調集工作人員，評鑒每一住戶是否安全無虞，不安全的全部貼上黃標籤強迫遷出。中小企業銀行SBA在學校大禮堂展開低利貸款重建申請，整個救災體系都開始運作起來，也感覺到美國到底幅員廣大，資源充沛，一方有難、八方支援，同心合力，迎接挑戰。

緊接著的幾個月，大家開始找建築工人來修繕房舍，由於粥少僧多，工人、建材都不夠，他家及鄰居都搬出去，根據政府最新要求，重新加強內部結構，因此在外面住了一段時期。