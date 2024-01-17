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北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

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北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

記者楊青╱洛杉磯報導
南加州地區若再發生如北嶺規模6.7地震，最有可能破裂的斷層。（酈永剛教授提供）
南加州地區若再發生如北嶺規模6.7地震，最有可能破裂的斷層。（酈永剛教授提供）

1月17日是北嶺地震30周年，數百條斷裂帶環繞的洛杉磯以及周邊地區，依然難以逃脫地震威脅的魔掌，地震研究專家認為，南加州地區再次發生芮氏規模7以上的地震，不是玩笑。

南加地震研究中心酈永剛教授表示，30年過去了，南加州的地震威脅並沒有解除，反而隨著一個大地震周期的延後而增加。對於南加州特別是洛杉磯地區，最大的地震威脅來自於聖安德里斯大斷層（San Andreas Fault），此斷層約1300公里長，是沿著太平洋板塊和北美洲板塊交界處的水平滑移板塊，形成地球上地層活動最頻繁的區域之一，位於該斷層上的南加州，同時分布著200多條中小斷層，隨時可能引發芮氏規模5至8的地震，規模8或以上的大地震也有可能。

根據美國地質調查局（USGS）分析，加州30年內發生芮氏規模8的超級強震機率為7%；發生芮氏規模7的地震機率，北加州為68%，南加州為82%；南加州規模6.7地震機率高達99%。

酈教授表示，聖安德里斯大斷層大地震周期是250年，南加1690年曾發生過一次芮氏規模8的大地震，至今已過250年，這是最讓人擔心的。

南加州近期較頻繁出現規模3至4地震，酈教授表示，對於洛杉磯和聖蓋博谷地區的民眾來說，更多一層的威脅來自洛杉磯腳底下的朋地岡（Puente Hills）斷裂帶，靠近華人聚居城市羅蘭岡（Rowland Heights）、哈仙達岡（Hacienda Heights）。酈永剛說，這個地震風險在芮氏規模7左右，因為距離居民區更近，對民眾的殺傷力將會很大，如果發生的話，估計會有2000億元的損失。

南加州還有一條極具殺傷力的斷裂帶，名為東加利福尼亞剪切帶(Eastern California Shear Zone），2019年7月4日和5日Ridgecrest發生的芮氏規模6.5和7.2強震就位於此斷裂帶上。而30年前的北嶺6.7級地震，則發生在洛杉磯市中心西側聖費南度谷（San Fernando Valley）的西拉馬德瑞斷層上。

南加州活動斷層縱橫交錯。（酈永剛教授提供）
南加州活動斷層縱橫交錯。（酈永剛教授提供）

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