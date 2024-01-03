房客疑上樓通知房東夫妻 不幸葬身火海 警方未證實

洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia）靠近艾爾蒙地市（El Monte）的一幢居民房，1月2日凌晨爆發大火，已導致3名華人死亡。（取自KTLA5）

綜合當局、現場鄰居提供的消息，火災發生時，有可能1名華人 房客跑上樓通知年長的房東 夫妻，3人不幸一同葬身火海，唯當局目前尚未公布死者具體身分。

影音來源：記者邵敏

火災現場位於泰勒大道（Tyler Avenue）5300號街區，當局稱，火災發生時，有3人正在房子一樓，兩人設法逃了出來，其中1人跑上樓通知二樓的另外兩人，結果樓上3人全部葬身火海。消防人員趕到現場時，發現他們躺在樓梯底部。

鄰居魏女士指出，發生火災的房屋內住著多名華人，60多歲的房東夫妻倆住在二樓，一樓租借給他人居住。按照這樣的情況推測，火災發生時，住在一樓的房客為救房東跑到樓上，不幸一同喪生。但截至發稿前，當局尚未公布死者是房東還是房客。

根據鄰居提供的消息，被大火吞噬的這幢兩層樓房屋有多間臥室，一樓兩間臥室分別租給1男1女兩名華人，年紀都在30、40歲左右，女租客 是1名護士，男租客是生意人。魏女士回憶，火災發生前一天，男租客曾表示他正準備搬離此處，因此魏女士不確定大火發生時，這名租客是否仍在裡面。

發生大火的民宅後院還有一幢附屬屋（ADU），租借給另一名華人女子，據稱是在政府部門工作。魏女士指出，華女租戶曾將房子分租給另一名華人，她不確定火災發生時究竟是一人，還是兩人住在後屋。

魏女士表示，她和房東夫妻非常熟悉，經常一起散步，因此對他們家了解比較多。她同時指出，屋主夫妻有成年孩子，但不住在這裡。多名非華人族裔的鄰居反應，只知道住在這間房子的是亞裔家庭，但很少見到他們。深夜大火發生後，魏女士一直嘗試聯繫屋主，始終沒有得到回應。這位善良的鄰居表示，她非常擔心，「不知道他們情況怎麼樣，我家有空餘臥室，如果他們沒地方住的話，可以住在我家。」

爆發致命火災的居民房屋位於亞市、艾爾蒙地市交界地帶，大部分媒體報導指出，案發地位於亞凱迪亞，但亞市當局表示，火災發生地屬於洛杉磯縣屬地（unincorporated area ），並不屬於亞市管轄。

被大火吞噬的房子極具私密性，門口圍著高高的柵欄。（記者邵敏／攝影）