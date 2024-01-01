華人社安號被盜補稅2.6萬 會計師建議每年報稅更新資料

幾年都不用報稅的退休華人長者，莫名收到國稅局2萬多元的催繳帳單。（圖：呂立祺提供）

幾年都不用報稅 的退休華人 長者，日前莫名收到國稅局 （IRS）催繳帳單，發現竟欠稅2.6萬元，一查才意外得知自己社安號（SSN）被盜用。華人律師表示，近期類似案件有增多現象，一定要多加防範。

即將進入報稅季，部分退休和低收入人群，或許以為不用報稅就無需關注。殊不知他們正成為不法分子利用的目標。

華人會計師呂立祺表示，最近他幾個客人遭遇社安號被盜用情況，其中一個客人住在奇諾（Chino），他最近發現2024年紅藍卡（Medical）的保費金額調漲，一查才發現，原來是社安號被他人盜用。而且他在IRS登記的地址也被改到洛杉磯，導致沒有收到相關通知。盜用其SSN報稅的人收入較高，但沒有預扣稅款，國稅局因此將需要補稅的兩萬多元，算到被盜用SSN的華男頭上。

這名華人還因為SSN被盜用，「收入」增加而必須多繳納紅藍卡保費；除了要在IRS處理SSN被盜用導致的補稅問題，還需要解決紅藍卡保費調漲，損失不小。

呂立祺說，如果這個客人每年報稅，即使有人盜用社安號，但國稅局會因收到兩張報稅表，就會發現可能存在的SSN盜用問題。現在一些用1099表（非雇佣收入）報稅或沒有合法居留身分的人，盜用別人SSN去工作或報稅，這樣可免去交稅。

呂立祺建議，不管收入多少以及是否退休，仍保持每年報稅習慣，這樣才能讓國稅局更新最近資料，報稅人也能即時發現有無稅務異常。現在身分盜用手法五花八門，大家防不勝防，只能自我保護。雖然報稅會花一些錢，但好過收國稅局的補稅大賬單，以及事後還要提供資料證明並找會計師去處理，費時費力，得不償失。

現在很多情況都會導致社安號被盜。會計師楊光明表示，比如找一些沒有證照或政府監管的人報稅，就很容易導致社案號外洩。疫情後政府各種社會福利、補助申請，都需要提供社安號，部分不諳英文的長者們或華人，通常找人代辦，很容易導致他們成為身分盜用的受害者。不法分子會用他人身分信息去申請信用卡、報稅或領取補助，這些盜用者多是非法移民或沒有合法記錄的人，政府無處追溯，最後買單人，很可能是社安號的所有者。

楊光明建議，隨時監測信用紀錄和信用卡有無異常消費和變化，找有執照的人報稅或申請福利補助。同時在國稅局網站ID.me註冊帳號，可查詢每年是否有欠款或其他異常記錄，並及時向國稅局反應。