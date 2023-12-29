60歲亞裔婦托倫斯校園撿回收 遭遊民錘殺

加州住房金融局（California Housing Finance Agency）曾向花房順子頒發表揚狀，以表彰她在機構中服務長達60年的傑出貢獻。（取材自地產公司Goldrich Kest的社群媒體X）

洛杉磯 縣托倫斯市（Torrance）El Camino社區大學12月24日發生謀殺案。65歲日裔 女花房順子（Junko Hanafusa，音譯）在校園的體育館大樓附近遛狗，順路收集可回收物時，遭男子以大錘攻擊，她身受重傷，經搶救於隔日在醫院去世。

洛杉磯縣警局指出，受害者被發現時，頭部受重創，且昏迷不醒。雖然緊急送醫搶救，但仍因傷重，25日在醫院去世。

案發後，El Camino社區大學校警與洛杉磯縣警局聯合調查，多次觀看案發地監視錄像，確定嫌犯為40歲遊民 Jeffery Davis，並將他逮捕。警方透露，校警曾與嫌犯Jeffery Davis有過數次接觸，還曾在一次行動中，於附近公園將他逮捕。據悉，Jeffery Davis在錘殺順子前，有9次輕罪被逮捕紀錄，以及一次重罪紀錄。

有目擊者表示，悲劇發生後，花房順子的愛犬Cherry仍忠實地守在她身旁。鄰居Leslie Anderson表示，順子是一位極其友善的女士，她遛狗時經常與社區居民互動。

還有居民說，順子經常在社區大學內遛狗，並收集可回收物。社區中一位居民在社群平台「nextdoor」上表示，她和丈夫27日步行去順子家送禮物，受到順子姐姐的熱情歡迎。直到順子姐姐告訴他們，24日順子在社區大學中遇襲，他們才知道慘案發生。

托倫斯市議員陳光豪表示，目前此案仍在調查中，從他的角度來看，這是一起令人震驚且悲慘的案件。檢方應嚴格起訴犯罪行為，防止累犯再次進行犯罪。

此外，陳光豪還提到第九巡迴上訴法院（9th circuit）對遊民問題的處理方式，根據第九巡迴法庭馬丁訴博伊西（Martin v Boise）一案的判決，「只要沒有在室內睡覺的選擇，政府就不能將貧窮、無家可歸的人在戶外、在公共場所睡覺的行為定為刑事犯罪」。陳光豪認為，目前做法，無法有效的防範遊民犯罪。

陳光豪強調，順子的悲劇，有可能發生在任何人身上，他對目前第九巡迴上訴法院和刑事司法系統感到擔憂，認為這些機構似乎在等待這類事件發生，而不是著手防範。