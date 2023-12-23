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好市多Target買氣旺 華人忙採購 囤貨迎佳節

記者朱敏梓、劉子為／洛杉磯報導
大雨天擋不住好市多買氣。（記者朱敏梓／攝影）
大雨天擋不住好市多買氣。（記者朱敏梓／攝影）

聖誕節假期將在本周末到來，民眾紛紛趕在節前去各大超市囤貨以迎佳節。雖然節前幾天南加連降豪雨，但瓢潑大雨擋不住民眾的購買欲，許多華人好市多（Costco）、Target百貨等零售商店進行採購。

視頻來源/記者子為、朱敏梓攝製

記者21日探訪位於阿罕布拉市（Alhambra）和蒙特利公園市（Monterey Park）的兩家好市多門店，當天雨下得很大，但超市仍舊是人氣爆棚，需要排隊等待才能找到停車位。在店門口，可以看到許多華人的身影，購物車都是滿滿當當，裝滿食物和各種生活必需品。

環顧好市多店內，並未見各類聖誕裝飾的蹤跡，不過在店內顯眼位置擺滿各種零食和巧克力禮包，有不少民眾駐足挑選。店內推出不少聖誕節折扣，尤其是例如吸塵器、榨汁機、破壁機等小家電一類。生鮮食品、肉類和服裝區域人氣尤其之高，不乏許多華裔長者的身影。一位華裔大媽表示，假期到了，給家人買點麵包、烤雞和肉類，聖誕節可以一起享用。她補充，平安夜的時候人肯定特別多，所以選擇提早兩天採購食材。

民眾需要注意的是，美國各大零售連鎖超市，通常在平安夜的營業時間會有所不同，例如Target多數門店平安夜於早7時至晚8時營業，好市多賣場平安夜於早8時30分至下午5時營業，具體門店營業時間可在官網查詢。而聖誕節當天各大超市門店都將關閉。

民眾在Target挑選小物件。（記者劉子為／攝影）
民眾在Target挑選小物件。（記者劉子為／攝影）

好市多 聖誕節 華人

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