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遭遇殺豬盤損失金額 受害人可申報抵稅

記者王若然／洛杉磯縣報導
南加州資深會計師楊光明。（本報檔案照）
南加州資深會計師楊光明。（本報檔案照）

如今詐騙形式多種多樣，受害人也層出不窮，甚至可能會將所有家當都賠進去。在如今流行的殺豬盤騙局中，受害人想要追回損失的金錢幾乎無望。不過根據美國稅法，遭遇殺豬盤的受害人可以用損失的錢來抵稅，算是給了受害人一點點安慰。

南加州資深會計師楊光明介紹說，如今殺豬盤詐騙實在太多，他至少已經為五位遭遇詐騙的客戶申請2022年稅務減免了。這些顧客中，有的被騙金額巨大的，甚至拿到政府的退稅。這也算是給受害人一點小小的安慰。

楊光明所講的稅法是國稅局的龐氏騙局「安全港」（safe harbor）稅收減免計畫。凡是遭遇龐氏騙局的受害人，可以將損失的金額抵掉需要報稅的收入。而如今最猖獗的「殺豬盤」騙局被列入龐氏騙局之中，符合這項稅務減免優惠。

楊光明介紹，如果受害人不打算追回任何損失，最多可以將被騙金額的95%用來抵免報稅的收入，這樣就會減少他們在當年的應稅收入。如果損失大於當年的應稅收入，剩下的損失金額還可以轉至下一年的報稅中，抵免應稅收入，直到損失總金額全部抵完應稅收入。

舉個例子，一個人一年需要報稅的收入為10萬元，但不幸在殺豬盤中被騙了20萬元。在被騙的20萬元中，95%是可以抵應稅收入的，這部分金額為19萬元，已經足夠抵除10萬元收入的稅額，因此這年所得收入不必繳稅，還可以從國稅局獲得退稅。而剩餘的9萬元還可以在下一年中用做抵稅收入。

從國稅局獲得的錢本質上是抵稅獲得的退稅款，與追回受騙損失有著本質上的不同，但也算是變相的補償。

楊光明表示，受騙人要保留好證據如轉帳記錄，與對方的聊天記錄，報警記錄等。殺豬盤中的受害人被騙做投資，才符合這項退稅優惠。因為根據龐氏騙局的定義，「一種投資欺詐，陰謀者利用投資的資金創造虛假的投資回報。」

殺豬盤 退稅 投資

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